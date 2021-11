Novo show do Cirque du Soleil estreia na Disney World – confira fotos e vídeo

Redação

O novo show do Cirque du Soleil na Disney World, Drawn to Life, estreou em 18 de novembro na Disney Springs, centro de lazer, compras e alimentação do grupo em Orlando. Trata-se da primeira parceria teatral realizada por Cirque du Soleil, Walt Disney Animation Studios e Walt Disney Imagineering.

O espetáculo é uma carta de amor às animações do complexo do Mickey, interpretada pelas performances acrobáticas da trupe canadense. Durante o show, realizado em um palco com design arrojado, personagens com trajes impecáveis apresentam coreografias embaladas por uma trilha sonora original inspirada nas músicas Disney.

Drawn to Life

Escrito e dirigido por Michel Laprise e com Fabrice Becker como diretor de criação, Drawn to Life é uma jornada acrobática ao vivo que conta a história de Julie, uma garota determinada que descobre um presente inesperado deixado por seu pai, um animador Disney: uma animação inacabada.

Enquanto mergulha no mundo da animação guiada por um lápis surpreendente, a protagonista do novo show do Cirque du Soleil na Disney World embarca em uma busca inspiradora cheia de memórias da infância marcadas pela Disney. A história é composta por dez atos acrobáticos únicos, exibidos ao lado de animações de filmes da Disney.

Drawn to Life é a 50ª produção criada pelo Cirque du Soleil. Sua estreia coincide com a celebração do 50º aniversário do Walt Disney World Resort.

Curiosidades do espetáculo

