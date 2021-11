Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



18/11/2021 | 10:47



A Operação Combustível Limpo, força-tarefa iniciada pelo Estado de São Paulo, que combate fraudes em combustíveis, flagrou, na manhã desta quinta-feira (18), irregularidades no posto de gasolina, bairro Centreville, em Santo André. O posto fica localizado na Avenida Valentim Magalhães, altura do número 830.

De acordo com o presidente de fiscalização do Procon, Carlos Marera, a gasolina comum encontrada no local apresentou adulteração em sua composição. De uma forma didática, Marera explicou que o permitido pela Agência Nacional do Petróleo é uma mistura de gasolina com etanol em 27%. Nesse posto, foi detectado 59% de mistura.

"No teste preliminar, colocamos o cloreto de sódio na gasolina que faz a separação e aponta o que é mistura e o que é gasolina. Depois, o laboratório vai identificar se a adulteração é com o etanol ou outra substância", detalha Marera. No caso da gasolina aditivada, o teste apontou que não houve adulteração e está dentro da norma.

Em breve, mais informações.