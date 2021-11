Quarto álbum de Adele, 30, conta com reflexões pós-divórcio e áudios pessoais

17/11/2021 | 13:10



Adele não está para brincadeira com o seu novo álbum, batizado de 30, por essa ser a idade da cantora quando escreveu as músicas, lá em 2019 - as canções não apenas falam sobre o seu divórcio com Simon Konecki, pai de seu filho Angelo Adkins, 9 anos de idade, elas são reflexões da britânica sobre ela mesma.

Segundo informações do Daily Mail, durante as faixas Adele fala sobre frustações, sobre seus erros e sua busca para se encontrar na sua nova fase: solteira.

Em My Little Love, por exemplo, ela expõe um áudio de uma conversa que parece ser entre ela e seu filho, Angelo - é uma carta aberta para a criança. E, no final, há uma outra gravação em que a artista está chorando e fungando.

O álbum se encerra com Love Is A Game, e em um trecho do single, ela diz que o amor é um jogo para tolos jogarem.

- E eu não estou jogando, que coisa cruel auto infligir essa dor, fala um trecho da música.

Lembrando que o disco tem previsão de lançamento para o dia 19 de novembro. Estamos ansiosos, não é mesmo?