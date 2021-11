PIB da zona do euro sobe 2,2% no 3º tri ante 2º tri e 3,7% na comparação anual

16/11/2021 | 07:22



O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 2,2% no terceiro trimestre, na comparação com o anterior. Ante igual período de 2020, houve avanço de 3,7%, informou nesta terça-feira, 16, a agência oficial de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. Os números vieram em linha com a expectativa dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal.

No segundo trimestre, houve alta de 2,1% no PIB frente ao trimestre anterior, conforme revisão publicada nesta terça.

O relatório da Eurostat informa ainda que, no terceiro trimestre, houve alta de 0,9% no emprego na zona do euro, ante o trimestre anterior.

Na comparação anual, o emprego avançou 2,0%.

* Com informações da Dow Jones Newswires