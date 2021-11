Uma guerra democrática em três atos. Vibravam Santo André, Diadema e Mauá.

Ademir Medici



Em 2012, fazia a sua primeira cobertura de uma eleição municipal – a 41ª da história do Grande ABC – um jovem jornalista, Raphael Rocha, que galgaria postos na Redação do Diário, chegando a editor de Política e a titular da coluna Cena Política e que há pouco deixou o jornal, mas com portas abertas para um futuro retorno.



961 – Em Santo André, no primeiro turno de 2012 – realizado em 7 de outubro – já não tivemos a presença como candidato do triprefeito Newton Brandão. Aidan Ravin (PTB) tentava a reeleição, Carlos Grana era a esperança petista para devolver a derrota de Vanderlei Siraque em 2008. Correndo por fora, quatro outros candidatos, inclusive um descendente do senador Flaquer, líder político na Velha República.

962 – Grana obteve 155.606 votos (42,86%), Aidan Ravin 135.193 (37,23%), e os dois partiriam para a disputa final em segundo turno. Raimundo Salles (PDT), 48.744 votos (13,42%), Nilson Bonome (PMDB), 17.333 (4,77%); Marcelo Reina (Psol), 4.364; e Alexandre Flaquer (PRTB), 1.899, foram os outros concorrentes.

963 – No segundo turno, deu Grana, com Oswana Maria Fernandes Fameli (PRP) de vice: 204.594 votos (53,92%), contra 174.815 (46,08%) de Aidan Ravin.

964 – À Câmara Municipal de Santo André, entre os vereadores eleitos, dois campeões de votos: Sargento Juliano, com 8.551 votos, foi o mais votado da cidade e da região, seguido por Luiz Zacarias, futuro vice-prefeito, com 6.330 votos. Uma renovação de 57,14% no Legislativo andreense, com 12 dos 21 vereadores eleitos pela primeira vez. Duas mulheres eleitas: Bete Siraque e Elian Santana.

965 – Em Diadema, o inverso de Santo André: o petista Mario Reali não conseguiu se reeleger, abrindo espaço ao candidato do PV, Lauro Michels, sobrinho do ex-prefeito de quem herdou o nome.

966 – No primeiro turno, Reali saiu na frente, com 105.456 votos (46,75%), seguido por Michels com 94.562 (41,92%). Demais candidatos a prefeito em Diadema: Maridite (PSDB), com 21.388 votos (9,48%); Buiu da Praça (PMN), 3.652; e Professor Ivanci (PSTU), 493. Vladão (PCB) teve sua candidatura invalidada.

967 – No segundo turno, a virada de Michels, com Silvana Guarnieri (PTB) de vice: 145.084 (60,44%), frente aos 94.963 (39,56%) de Reali. O vereador eleito mais votado de Diadema foi o ex-prefeito José Augusto, com 7.254 votos. Entre os 21 eleitos, duas mulheres: Cida Ferreira e Lilian Cabrera.

968 – Em Mauá, Donisete Braga (PT) venceu nos dois turnos. No primeiro, obteve 76.154 votos (38,34%); em segundo, Vanessa Damo (PMDB), com 67.333 votos (33,90%). Demais candidatos a prefeito em Mauá: Atila Jacomussi (PPS), 26.520 (13,35%); Irmão Ozelito (PTB), 16.238 (8,17%); Edimar (PSDB), 7.350 (3,70%); Paulo Bio (PV), 2.850; e José Silva (Psol), 2.202. Diniz Lopes (PR) teve a candidatura a prefeito impugnada.

969 – No segundo turno, Donisete, com Hélcio Antônio da Silva (PT) de vice, ganhou a eleição em Mauá com 120.115 votos (57,14%); Vanessa Damo obteve 90.098 votos (42,86%). À Câmara Municipal, Marcelo Oliveira, futuro prefeito, foi reeleito com a maior votação da cidade: 4.334 votos. Dra. Sandra Regina foi a única mulher eleita vereadora em Mauá em 2012.

970 – A eleição de 2012 no Grande ABC elegeu cinco mulheres vice-prefeitas. E seis, dos sete prefeitos eleitos, diplomados e empossados, ganhavam a condição de poder concorrer à reeleição em 2016 – a exceção foi Luiz Marinho, reeleito em São Bernardo.

Diário há meio século

Domingo, 14 de novembro de 1971 – ano 13, edição 1690

História e Memória – Em fase de montagem o primeiro museu do cinema nacional, por iniciativa de Jordano Martinelli, proprietário da Escola de Cães Duque, em São Bernardo.

Martinelli, personagem com muitas passagens nesta página Memória, de quem reproduzimos inúmeros documentos, participou de diversas fitas cinematográficas juntamente com seu cão amestrado.

O museu anunciado foi de fato montado. Recebeu muitos visitantes. Chegou a ser tema de Carnaval da Rosas de Ouro de São Paulo, perdendo força e desaparecendo com a morte do seu idealizador.

São Bernardo – Bochófilo celebra o 16º aniversário e realiza a Festa da Cerveja.

Em 15 de novembro de...

1916 – Circula o nº 4 da Revista de São Bernardo, que passa a ser publicada quinzenalmente.

1951 – Fundada a Sociedade Amigos de Vila Gerty, em São Caetano.

1956 – Inaugurado o Estádio Felício Laurito, em Ribeirão Pires.

1971 – Fundada a Creche João 23, na Vila Palmares, em Santo André, iniciativa do padre Emílio Rubens Chasserax.

1976 – Grande ABC elege seis prefeitos do MDB: Lincoln Grillo (Santo André), Tito Costa (São Bernardo), Raimundo da Cunha Leite (São Caetano), Lauro Michels (Diadema), Dorival Rezende (Mauá) e Aarão Teixeira (Rio Grande da Serra); e um prefeito da Arena: Luiz Carlos Grecco (Ribeirão Pires).

1991 – Manchete do Diário: ‘Cai o preço da gasolina; álcool sobe para Cr$ 250’. As mudanças se devem ao fim dos subsídios para o transporte dos combustíveis.

Escola Livre de Teatro de Santo André estreia com O Alienista, peça baseada no conto homônimo de Machado de Assis. O grupo exibiu-se no espaço vazio do Cine Carlos Gomes, agora próprio municipal. Na direção, Cacá Carvalho.

Hoje

Dia da Proclamação da República (132º ano)

Liberdade! Liberdade!

Abre as asas sobre nós!

Refrão do Hino da Proclamação da República.

Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito

Dia Mundial dos Pobres

Santos do dia

Alberto Magno (Alemanha 1206-1280). Bispo e doutor da Igreja

Mártires: Secundo, Fidenciano e Várico

Leopoldo (Áustria 1073-1136). Fundador de mosteiro beneditino que se tornou o Santuário de Mariazell, o mais antigo e importante da Áustria