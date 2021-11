Santo André firma acordo com empresa de tecnologia norte-americana

Da Redação



14/11/2021 | 00:37



A Prefeitura de Santo André e a empresa norte-americana American Tower assinaram contrato para a instalação do iSite (Site Inteligente)em duas áreas públicas do município. Isso vai aumentar a cobertura da rede de telecomunicações e promover a conectividade. Será colocado um poste compacto, com altura máxima de até 18 metros, que suporta as diversas tecnologias em uso pelas operadoras de telefonia móvel. Estas instalações, autossuficientes em energia, também estão preparadas para o 5G e para monitoramentos de IoT (Internet das Coisas) por meio da rede de tecnologia da empresa.

A permissão de uso de área pública está prevista na Lei de Antenas, que foi aprovada em 2019 e permite a instalação de equipamentos em próprios municipais. E é estimulada pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), visando habilitar a infraestrutura das cidades e potencializar os benefícios da ampliação da conectividade nos municípios.

As áreas que serão utilizadas pela empresa estão localizadas na Vila Guiomar e na Vila Suíça.

A iniciativa foi viabilizada em ação conjunta entre a Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego, por meio do Parque Tecnológico; Secretaria de Serviços Urbanos, por meio da Diretoria de Áreas Verdes; Secretaria de Inovação e Administração, por meio da Diretoria de Tecnologia; e contou com governança do Núcleo de Inovação Tecnológica da Prefeitura e Parque Tecnológico.

De acordo com o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), a iniciativa é um dos passos para resgatar a cidade como referência no setor de telefonia. “Santo André dá mais um importante passo em tecnologia e inovação, que garantem à cidade conectividade e interação, alinhadas às políticas públicas para o fomento de conceitos como cidades inteligentes, indústria 4.0, entre outras, que nos colocam à frente de outros municípios e geram novas oportunidades para a nossa gente”, disse.

Segundo a American Tower, esse é o primeiro acordo para implantação do iSite com um município brasileiro e faz parte de seu compromisso de levar a conectividade para todos os lugares. “O iSite é ideal para centros urbanos com maior densidade demográfica, por ser eficiente em energia, não interferir com o estilo arquitetônico e oferecer acesso rápido e fácil a locais nas ruas para infraestrutura sem fio”, diz Emerson Hugues, diretor geral da empresa no Brasil. “Essas instalações permitem que as operadoras de rede móvel dimensionem de maneira eficiente as implantações de células de cobertura menores e facilitam o uso de aplicativos de cidades inteligentes”.