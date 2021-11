São Caetano vai cancelar cobrança errada no aplicativo da Zona Azul

Da Redação



11/11/2021 | 19:55



A Prefeitura de São Caetano anunciou que problema no aplicativo da Zona Azul da cidade, Fácil Estacionar, ocasionou cobranças indevidas na quarta (10) e nesta quinta-feira (11). De acordo com a administração municipal, todas as notificações e créditos referentes aos dois dias serão cancelados.

Ainda de acordo com a nota da Prefeitura, a Assistpark Sistema de Estacionamento Rotativo Ltda, responsável pela Zona Azul da cidade, será notificada para criar “um canal de comunicação exclusivo para o usuário avaliar o serviço e tratar de assuntos relacionados ao estacionamento rotativo”.

No dia 25 de outubro, a Prefeitura autorizou a Assistpark aumentar em 50% a tarifa da Zona Azul, que passou de R$ 2 para R$ 3 o período mínimo de uma hora. Além disso, no mesmo dia foi tirado de circulação o talonário, sendo o aplicativo a única opção de os motoristas pagarem pelo período estacionado.