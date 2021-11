Pela terceira vez no reality, Gui Araújo é o Fazendeiro da semana em A Fazenda 13!

11/11/2021 | 01:10



Nesta quarta-feira, dia 10, foi dia de Marina Ferrari passar seu chapéu de Fazendeira para um novo peão!

Na roça formada na última terça-feira, dia 9, Dayane Mello foi indicada pela Fazendeira Marina, Sthe Matos foi a mais votada da casa, Tiago Piquillo foi puxado por Sthe e Gui Araújo levou a pior no Resta Um. Seguindo as regras, o último peão a ocupar os bancos da berlinda veta alguém de participar da Prova do Fazendeiro, e Gui escolheu vetar o Tiago!

Com isso, a competição desta noite foi entre Day, Sthe e Gui, todos peões que já venceram a prova e foram Fazendeiros anteriormente.

E afinal como foi a prova? Ela funcionou da seguinte forma: os peões precisavam levar caixas para preencher um painel, e no transporte, eles precisavam se locomover com um bote por um caminho d'água, pegar a caixa, colocá-la em uma esteira movida a manivela e voltar com o bote para colocar a caixa no devido lugar.

A disputa foi acirrada entre Day e Gui, enquanto Sthe ficou um pouco atrás dos peões. No fim, não deu para Sthe e Day, e o grande vitorioso da noite foi Gui Araújo! O peão se tornou Fazendeiro pela terceira vez no programa!

Portanto, a disputa da Roça será entre Day, Tiago e Sthe.

E aí, já sabe para quem vai sua torcida?