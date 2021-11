FUABC manobra para interferir no Hospital Mário Covas

Júnior Carvalho

do Diário do Grande ABC



11/11/2021 | 00:05



A FUABC (Fundação do ABC), sob a presidência de Adriana Berringer Stephan, usou de manobra política para interferir na gestão do Hospital Mário Covas, em Santo André, e emplacar nome ligado ao prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), na superintendência do equipamento. A mudança tem preocupado o corpo médico da unidade, que teme reflexos da ingerência.

O Diário apurou que, em agosto deste ano, a FUABC alterou na surdina o artigo no regimento interno da entidade que trata da indicação dos diretores das unidades geridas pela instituição. A mudança concentrou nas mãos de Adriana o poder de indicação do superintendente do Mário Covas, que até então era apresentado pelo próprio corpo técnico do hospital e submetido à aprovação do conselho curador da FUABC. A mudança foi feita, na verdade, para viabilizar a nomeação do infectologista Adilson Joaquim Westheimer Cavalcante, atual diretor técnico do Hospital Anchieta, em São Bernardo. O nome do médico, inclusive, já será submetido hoje cedo ao conselho curador e, segundo apurou o Diário, tende a ser aprovado em votação apertada e turbinada pelos nomes ligados a Morando, além de parte dos votos de representantes do governo do prefeito interino de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania), como Adriana, e da FMABC (Faculdade de Medicina do ABC) – que é comandada pelo infectologista David Uip.

Além da falta de transparência e diálogo, a mudança também desagradou o corpo médico do Mário Covas porque já havia consenso interno sobre o nome do atual diretor técnico da unidade, o médico Alexandre Cruz, para substituir o atual superintendente do hospital, Desiré Carlos Callegari, cujo mandato se encerra no mês que vem. Também há a dúvidas sobre o currículo do médico, isso porque tradicionalmente o posto é reservado a profissionais forjados na FMABC – Adilson é oriundo da Universidade do Oeste Paulista.

A tendência é a de que a indicação, embora aprovada pelo conselho curador da FUABC, seja judicializada pela equipe técnica do Hospital Mário Covas, que pretende barrar a nomeação do infectologista nos tribunais. A unidade é mantida pelo governo do Estado e administrada pela Fundação.

As mudanças materializam novo episódio de ingerências políticas na entidade, sob o comando de Adriana. A tendência é a de que os representantes do governo do prefeito Paulo Serra (PSDB) sejam os únicos a votarem contrários à indicação de Adilson. Outro ponto que evidencia interferência direta no Hospital Mário Covas é o fato de que, para outros cargos, o modus operandi de indicação não foi alterado, como a indicação do reitor da FMABC. A recondução de David Uip no posto, inclusive, também será formalizada pelo conselho curador na reunião de hoje. Por conta desse episódio, representantes do Paço andreense também devem se opor à nomeação do infectologista ao comando do centro universitário.