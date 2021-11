Marisa Monte anuncia as datas de sua nova turnê

09/11/2021 | 20:17



A cantora Marisa Monte vai iniciar os shows de seu mais recente álbum, Portas, em janeiro de 2022. O reencontro com os fãs será a partir do Rio de Janeiro e, depois, segue para São Paulo. Além das canções do novo álbum, o repertório vai destacar momentos importantes de sua carreira.

Marisa estará acompanhada por Dadi (baixo, violões e piano), Davi Moraes (guitarra), Pupillo (bateria), Pretinho da Serrinha (percussão e cavaquinho), Chico Brown (violões e piano), Antonio Neves (arranjo dos metais e trombone), Eduardo Santana (trompete) e Oswaldo Lessa (saxofone e flauta).

Os ingressos para Rio de Janeiro e São Paulo começam a ser vendidos no dia 11 de novembro, às 12h, pelo site eventim.com.br/marisamonte. O início da venda nas outras cidades será anunciado, segundo a produção, em breve.

Datas confirmadas

19, 21 e 22/Janeiro - Jeunesse Arena, Rio de Janeiro/RJ

27, 28 e 29/Janeiro - Espaço das Américas, São Paulo/SP

04 e 05/Fevereiro - Espaço das Américas, São Paulo/SP

04/Março - Broward Center, Ft. Lauderdale

06/Março - Buckhead Theatre, Atlanta

10/Março - Strathmore, North Bethesda

12/Março - State Theatre, Minneapolis

15/Março - The Vic, Chicago

17/Março - The Palace, Stamford

19/Março - Berklee Perf Center, Boston

22/Março - Town Hall, New York

25/Março - UC Theatre, Berkeley

27/Março - Royce Hall, Los Angeles

08/Abril - Arena Eurobike, Ribeirão Preto/SP

09/Abril - Arena Sabiázinho, Uberlândia/MG

16/Abril - Anfiteatro do Mineirão, Belo Horizonte/MG

23/Abril - Área Verde do Beach Park, Fortaleza/CE

26/Abril - Arena das Dunas, Natal/RN

28/Abril - Teatro Pedra do Reino, João Pessoa/PB

30/Abril - Classic Hall, Recife/PE

06 e 07/Maio - Concha Acústica, Salvador/BA

14/Maio - Anfiteatro do Estádio Mané Garrincha, Brasília/DF

Em junho e julho, Marisa Monte se apresenta na Europa e, no segundo semestre, a turnê continua pelo Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e México.