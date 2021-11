Rebelde na Netflix: veja teaser da Batalha das Bandas

Da Redação

Do 33Giga



09/11/2021 | 14:48



Rebelde, na Netflix, estreia dia 5 de janeiro. Entretanto, aos poucos, o serviço de streaming vai divulgando o material promocional. Agora, foi a vez do teaser com a Batalha das Bandas.

Sinopse do vídeo de Rebelde, na Netflix

O evento musical do ano da prestigiada Elite Way School (EWS), que tem como diretora a brilhante ex-aluna Celina Ferrer (Estefanía Villarreal), está prestes a começar, e aqueles que desejam estar na Batalha das Bandas terão que entregar tudo no palco para participar dessa competição.

Nas vozes de Andrea Chaparro, Alejandro Puente, Selene, Sergio Mayer Mori, Azul Guaita, Franco Masini, Gigi Grigio e Jerónimo Cantillo, hits como ‘Oops!… I did it again’, ‘Rebelde’ e ‘Este sentimiento’ vem com um novo toque e estilo.