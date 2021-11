Ramalhão cai no 'grupo da morte' do Paulistão; Netuno divide chave com o Corinthians e Tigre, com atual campeão São Paulo

Dérek Bittencourt



09/11/2021 | 14:14



A FPF (Federação Paulista de Futebol) sorteou há pouco, no início da tarde desta terça-feira, 9, os grupos do Paulistão 2022. Como já estava previsto, por integrar o mesmo pote, o trio da região ficou em chaves separadas. O Água Santa está no Grupo A, o São Bernardo FC no Grupo B e o Santo André no Grupo D. O torneio está previsto para começar dia 26 de janeiro, com final em 3 de abril.

O Netuno dividirá grupo com Corinthians, Inter de Limeira e Guarani. Já o Tigre estará na mesma chave do atual campeão São Paulo, além de Ferroviária e Novorizontino. Por fim, o Ramalhão integrará o mesmo grupo de Santos, Red Bull Bragantino e Ponte Preta.

As equipes do mesmo grupo não se enfrentam na primeira fase, ou seja, os times realizam 12 partidas na etapa inicial, contra os integrantes das outras chaves. Avançam para o mata-mata os dois primeiros colocados de cada agrupamento.

Confira os grupos do Paulistão 2022:

Grupo A

- Corinthians

- Inter de Limeira

- Guarani

- Água Santa

Grupo B

- São Paulo

- Ferroviária

- Novorizontino

- São Bernardo FC

Grupo C

- Palmeiras

- Mirassol

- Ituano

- Botafogo

Grupo D

- Santos

- Red Bull Bragantino

- Ponte Preta

- Santo André