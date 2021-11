Tigre coloca ingressos a partir de R$ 5

Dérek Bittencourt



09/11/2021 | 00:01



O São Bernardo FC divulgou ontem preço especial para os ingressos do segundo jogo da final da Copa Paulista, domingo, no Estádio 1º de Maio, contra o Botafogo. Depois de perder por 2 a 0 em Ribeirão Preto, o Tigre vai precisar mais do que nunca da ajuda da torcida para tentar reverter o cenário. Assim, a diretoria decidiu colocar preços promocionais. Dois setores estarão disponíveis para os fãs aurinegros: arquibancadas (no valor de R$ 5) e cadeiras (R$ 20, a inteira; R$ 10, a meia), totalizando 2.080 ingressos (o que equivale a aproximadamente 20% da capacidade total do 1º de Maio).

Os jogadores, que já iniciaram as atividades visando o segundo duelo, torcem para que toda a carga seja esgotada. “Esperamos que o nosso torcedor esteja no 1º de Maio nos apoiando como foi na disputa das quartas e semifinais. Vamos trabalhar muito para reverter esse placar na nossa casa, com o apoio do nosso torcedor”, destacou o meia Vitinho.

Não haverá venda presencial no estádio ou qualquer outro ponto. A comercialização será 100% on-line pelo site saobernardofc.soudaliga.com.br. As formas de pagamento são pix ou cartão de crédito. Para acessar o estádio no dia do jogo é necessário ter em mãos os comprovantes de vacinação contra a Covid-19. Domingo, os portões abrirão às 9h.