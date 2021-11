Ricardo Mellão vistoria obras do Estado que ainda estão travadas

Da Redação



O deputado estadual Ricardo Mellão (Novo) fez agenda no Grande ABC, ontem, para fiscalizar projetos anunciados pelo governo estadual, como o Piscinão Jaboticabal e o BRT (corredor rápido de ônibus), que sequer tiveram obras iniciadas.

“O projeto de drenagem, por exemplo, teve empresa vencedora anunciada em maio, mas até agora não há nem placa de informação sobre a obra. É preocupante, porque é projeto importante para a região e que precisa ter celeridade”, disse Mellão.

Localizado na divisa entre São Paulo, São Bernardo e São Caetano, à beira da Via Anchieta, o piscinão vai ocupar área de 166,9 mil metros quadrados e terá capacidade para absorver 900 mil metros cúbicos de água. O custo da obra está orçado em R$ 131,9 milhões .

“E o BRT é outro projeto que precisa deixar de ser só uma promessa. Já que as cidades não foram contempladas com o Metrô, tão esperado por muitos anos, que pelo menos os moradores da região possam ter uma alternativa de transporte que faça ligação com a Capital”, afirmou o deputado.

Mellão também visitou o COI (Centro de Operações Integradas) de Santo André e participou de reuniões com filiados do partido na região.

No Grande ABC, a agenda foi coordenada pelo advogado e empreendedor Paulo Proieti, pré-candidato do partido a deputado federal. “Os parlamentares do Novo são combativos e pregam pelo bom uso do dinheiro público. Por isso, estamos convidando os nossos mandatários para conhecer os problemas da região e tentar nos ajudar”, comentou Proieti