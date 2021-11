Dilma, presidente. Alckmin, governador. Aloysio e Marta, senadores. Azul, rosa, verde, vermelha, as cores desta eleição

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



08/11/2021 | 22:42



O primeiro turno das eleições gerais de 2010 foi realizado em 3 de outubro. Apresentavam-se 22.570 candidatos que disputariam: uma vaga de presidente da República, 27 de governadores, 54 de senadores, 513 de deputados federais e 1.059 de deputados estaduais e distritais.

Dos 135.804.433 eleitores devidamente inscritos, 111.194.137 votaram, com uma abstenção de 18,12%; no Estado de São Paulo eram 30.289.723 eleitores, dos quais 25.310.267 foram às urnas (abstenção de 16,43%).

Já o quadro eleitoral do Grande ABC chegava a 1.932.231, equivalente a 1,42% do total de eleitores brasileiros. Destes, 1.657.260 votaram, com uma abstenção na região de 14,23%.

E viria o segundo turno, em 31 de outubro de 2010, quando efetivamente seria eleita a cor: azul? Vermelha? Não, cor-de-rosa.

921 – No dia da eleição do primeiro turno, o Diário publicou em manchete: ‘Eleitor decide qual será a cor da política nacional e estadual’.

922 – Dilma Rousseff, a candidata do PT, encerrou campanha à Presidência da República em São Bernardo, acompanhada do presidente Lula em carreata. José Serra, o candidato do PSDB ao posto máximo da política brasileira, escolheu Diadema para finalizar a sua campanha. E o Diário preserva em seu Banco de Dados imagens daqueles momentos da política nacional, muitas inéditas.

923 – Dilma e Serra concorreram com mais sete candidatos à Presidência da República: Ivan Pinheiro (PCB), Levy Fidelix (PRTB), José Maria de Almeida (o Zé Maria com raízes no Grande ABC, do PSTU), José Maria Eymael (PSDC), Marina Silva (PV), Plínio Sampaio (Psol) e Rui Costa Pimenta (PCO).

924 – Dilma venceu o primeiro turno com 47.651.434 votos (46,91%); em segundo, Serra, com 33.132.283 (32,61%); e em terceiro, Marina Silva, com 19.636.359 (19,33%). Dos demais candidatos, somente Plínio Sampaio aproximou-se de um milhão de votos, obtendo 886.816. Os outros cinco candidatos ficaram distantes dos 100 mil votos. Manchete do Diário em 4 de outubro de 2010: ‘Onda verde tira votos de Dilma e leva Serra para o segundo turno’. E a explicação: “Marina Silva (do Partido Verde) foi decisiva para levar a eleição presidencial para o segundo turno”.

925 – No segundo turno, vitória de Dilma Roussef, com Michel Temer (PMDB) de vice-presidente. A dobradinha conseguiu 55.752.529 votos (56,05%); José Serra e Índio da Costa (DEM) como vice, 43.711.388 (43,95%).

926 – Manchete do Diário em 1º de novembro de 2010: ‘Brasil cor-de-rosa’. E o Editorial: ‘Lula é o grande vencedor’.

927 – Ao governo do Estado de São Paulo, o pleito de 2010 foi definido já no primeiro turno. Em manchete, na edição de 4 de outubro de 2010, o Diário assinalou: ‘São Paulo continua azul; com a vitória de Geraldo Alckmin, o PSDB mantém a hegemonia no Estado desde 1994’.

928 – Alckmin, com Guilherme Afif Domingos (DEM) de vice, ganharam já no primeiro turno o governo de São Paulo com 11.519.314 votos (50,63%); em segundo, Aloizio Mercadante (PT), 8.016.866 (35,23%); em terceiro, Celso Russomanno (PP), 1.233.397 (5,42%); em quarto, Paulo Skaf (PSB), 1.038.430 (4,57%); em quinto, Fábio Feldmann (PV), 940.379 (4,13%). Anaí Caproni (PCO), nascida em São Bernardo, obteve 4.656 votos. Paulo Bufalo (Psol), Igor Grabois (PCB) e Luiz Carlos Prates, o ‘Mancha’ (PSTU), tiveram suas candidaturas indeferidas.

929 – Em 2010, 15 candidatos paulistas se apresentaram na disputa das duas vagas ao Senado. Eleitos Aloysio Nunes (PSDB), com 11.189.168 votos (30,42%) e Marta Suplicy (PT), com 8.314.027 (22,61%). Os três outros mais votados foram Netinho de Paula (PCdoB), 7.773.327 (21,13%); Ricardo Young (PV), 4.117.634 (11,20%); e Romeu Tuma (PTB), 3.970.169 (10,79%). Outros candidatos: Ciro Moura (PTC), Moacyr Franco (PSL), Alexandre Serpa (PSB), Afonso Teixeira Filho (PCO), Ana Luiza de Figueiredo (PSTU), Marcelo Henrique (Psol) e Sérgio Pedó (PP). Dirceu Travesso (Pstu), Ernesto Freire (PCB) e Antônio Carlos Mazzeo (PCB) tiveram suas candidaturas indeferidas.

930 – Em 2010 foram também renovadas a Câmara Federal e as Assembleias Legislativas. A chamada Lei da Ficha Limpa deixou pelo caminho muitos candidatos, inclusive no Grande ABC. É o que Memória focalizará amanhã, na sequência desta série sobre as eleições brasileiras.