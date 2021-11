Cristiano, da dupla com Zé Neto, rebate haters sobre ausência no velório de Marília Mendonça: Cada um tem sua forma de sentir dor

08/11/2021 | 11:11



Cristiano, da dupla com Zé Neto, utilizou as redes sociais no último domingo, dia 7, para rebater críticas após a morte da cantora Marília Mendonça em um acidente de avião que aconteceu no dia 5 de novembro - internautas comentaram sobre o fato da dupla não estar presente no velório e que o ônibus deles não esteve no cortejo de homenagem.

E, no Instagram, Cristiano, rebateu os haters e criticou o posicionamento de alguns seguidores.

- Eu estava no velório, mas estava de boné, máscara e óculos. O Zé não foi. Quando minha mãe faleceu, o Zé tinha minha mãe como mãe, e ele não foi no velório dela e eu respeitei.

- Cada um tem sua forma de sentir dor, cada um tem seus traumas, suas angústias. Vocês têm que aprender a respeitar isso. Para de achar que o mundo gira em torno dessa merda de rede social. Só o que vocês veem em rede social, só o que a TV mostra é verdade, afirmou.

E também explicou porque o ônibus do Zé Neto e Cristiano não estavam presente no cortejo de Marília.

- Já o nosso ônibus não foi porque tínhamos um show no Rio de Janeiro. Temos dois motoristas. Eles saíram de Goiânia, passaram por Rio Preto, foram para o Rio de Janeiro, deixaram nossa equipe pro show no Rio, foram para Valparaíso e lá receberam a notícia do falecimento da Marília.

- Voltaram para o Rio de Janeiro para buscar nossa equipe e levar todo mundo em segurança para a casa. Nossos motoristas estavam cansados, saturados, emocionalmente abalados. Como eu exijo de um profissional que vá em um cortejo para mostrar um ônibus para fazer bonito para mostrar para a mídia?

E, após acusarem Maiara, da dupla com Maraisa, de estar no automático durante o velório de Marília, a irmã gêmea da sertaneja a defendeu nas redes sociais - alguns comentários, inclusive, falavam que Maiara estava sorrindo e dopada.

A Maiara não estava no automático! Minha irmã é a mulher mais fod* que eu conheço! Ela sabia que ali só estava o corpo da Marília, começou no Twitter.

O que vive é o sentimento dentro do seu coração. Minha irmã ama a Marília com todas as forças que alguém pode amar. Calem a boca, finalizou.

Tata Werneck, por sua vez, comentou uma publicação de Maraisa sobre a morte de Marília no último domingo, dia 7, e afirmou que Paulo Gustavo iria cuidar da sertaneja - lembrando que o humorista faleceu aos 42 anos de idade, em maio deste ano, vítima de complicações de Covid-19.

Querida, perder um amigo dói demais. São muitas dores juntas. Todo mundo está mto dolorido. Deprimido. Eu desejo que Deus console vocês o mais rápido possível. Que aos poucos possam começar a ficar em paz. Imaginar que Paulo pode cuidar dela lá me traz um imagem bonita. Ele faz ela (Marília) rir. Ela canta para ele. E nossos melhores amigos viram melhores amigos, comentou Tata.

E usou o Twitter nesta sexta-feira, dia 8, para rebater pessoas que distorceram ou criticaram a sua fala.

Pros sites noticiando q eu disse algo q não disse. O que falei foi só isso aqui: uma imagem que me traz uma sensação de conforto. Isso não é uma verdade. É só uma imagem que me veio e compartilhei. Então parem de distorcer ou criticar. Ou vão querer mandar nos sonhos dos outros tb kct?