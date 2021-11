Inverno em Portugal: o que fazer na região do Alentejo

Redação

Vinhos premiados, gastronomia saborosa e vilas cheias de charme. Essas são algumas das atrações da região do Alentejo, em Portugal. Durante o inverno, o destino fica ainda mais bonito. Abaixo, veja dicas para curtir o local na época mais fria do ano.

Inverno na região do Alentejo

Clima

Os dias de inverno no Alentejo são ensolarados com temperaturas amenas, mas não são frios como no restante da Europa, por exemplo. É possível se deparar com alguns períodos mais chuvosos. Por isso, o ideal é investir em uma mala com roupas mais quentes, com casacos e calçados fechados.

Atividades ao ar livre

Mesmo com as baixas temperaturas, os constantes dias de sol convidam para atividades ao ar livre, como explorar as planícies com campos de plantações. O passeio é ideal para presenciar um deslumbrante pôr do sol no Alentejo.

Aos amantes dos esportes, há estradas fantásticas e percursos de bicicleta muito bem sinalizados por toda a região. Desta forma, é possível apreciar a paisagem bucólica, que ganha um tom mais opaco durante o inverno, mas sem perder o seu charme.

Programa culturais e monumentos

O Alentejo tem bons locais fechados para visitar, como a Capela dos Ossos e a Catedral de Évora, em Évora, o Forte de Nossa Senhora da Graça, em Elvas, ou o Paço Ducal de Vila Viçosa. Além disso, há uma excelente oferta de museus interessantes, como o Museu da Tapeçaria, em Portalegre, e o Museu de Évora.

Quem quiser encarar o ventinho gelado e ver de perto o patrimônio histórico alentejano pode visitar cidades e vilas com construções magníficas. Monsaraz, por exemplo, exibe belas ruas de pedra e o castelo no topo de uma colina. Já Marvão tem um castelo de mais de 700 anos.

Gastronomia e enoturismo

O clima frio e úmido também é perfeito para provar os pratos quentes típicos da culinária alentejana, como o ensopado de borrego – como é chamado o cordeiro com menos de um ano. Ele é temperado com hortelã e ervas aromáticas.

É nessa estação também que se pode visitar os olivais centenários e ainda ver de perto o lugar onde os frutos são processados e dão origem ao azeite, parte fundamental da cozinha local. Vale uma visita ao Lagar do Marmelo, em Ferreira do Alentejo, que já atingiu os 10 milhões de oliveiras e exibe um edifício de arquitetura moderna e tecnologia de ponta.

Para uma completa programação de inverno na região do Alentejo, indica-se experiências de enoturismo. Uma taça de um bom tinto encorpado produzido localmente é irresistível, principalmente em dias de frio. A grande variedade de vinícolas oferece a chance de degustar excelentes opções da bebida, além de visitas às caves e adegas.

