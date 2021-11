A força da regionalidade

Do Diário do Grande ABC



08/11/2021 | 00:01



Somos sete cidades, 2,8 milhões de habitantes, o quarto PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil, uma região rica de histórias e de oportunidades. E foi justamente nos momentos em que o Grande ABC esteve junto, unido por uma causa, que mais conseguiu se desenvolver e avançar nas demandas de interesse regional.

Ainda que com características diferentes, os municípios que compõem o Grande ABC (Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra) têm problemas comuns, como em mobilidade, saneamento e habitação, entre tantos outros. Daí a necessidade de discussões coletivas.

Ao longo de seus 63 anos, o Diário sempre foi o porta-voz da sociedade da região e abriu espaço para o debate em torno do crescimento do Grande ABC. E, para isso, ouviu as mais variadas vozes, que apontaram problemas e soluções para que as sete cidades pudessem seguir no caminho do desenvolvimento.

Para entrevista da edição de hoje, o experiente jornalista Daniel Lima foi ouvido e colocou seu ponto de vista sobre a importância de uma discussão regional. Falou que a regionalidade é uma “via preferencial”, o que significa, na prática, que não há outro caminho para o crescimento. Se não há como deixar de reconhecer a necessidade das demandas individuais, também é preciso entender que, juntas, as cidades têm mais chances de conseguir ver seus pleitos atendidos.

E ainda apontou um fato interessante e que pode ajudar muito o futuro da região, que é o protagonismo político dos atuais prefeitos de Santo André (Paulo Serra) e de São Bernardo (Orlando Morando). Mesmo em raias opostas nas prévias do PSDB para a escolha do candidato da legenda à Presidência na eleição do ano que vem, os tucanos já conseguiram colocar o Grande ABC no cenário nacional e, seja quem for o vencedor da disputa interna, a região certamente terá um olhar diferenciado daqui para a frente.

E assim, ouvindo quem pensa sobre a nossa região, este Diário seguirá dando espaço para quem defende a necessidade de um Grande ABC unido e forte. Porque é dessa forma que a região poderá seguir crescendo e encontrando alternativas em momentos de crise.