Exportações têm aumento de 27,1% e superávit comercial atinge recorde na China

07/11/2021 | 08:21



As exportações da China aumentaram 27,1% em outubro, na comparação com igual período de 2020, abaixo do crescimento anual de 28,1% registrado em setembro, informou neste domingo a Administração Geral das Alfândegas do país asiático. O resultado, contudo, superou o aumento previsto de 22,6%, o que sinaliza que a demanda global por produtos chineses permaneceu robusta.

As importações, por sua vez, cresceram 20,6% no mês passado, na comparação anual, acima do aumento de 17,6% de setembro, mas abaixo do avanço de 27,5% esperado por economistas consultados pelo Wall Street Journal.

Com isso, o superávit comercial do país asiático atingiu um recorde de US$ 84,54 bilhões em outubro, ante US$ 66,76 bilhões em setembro e bem acima dos US$ 62,74 bilhões previstos pelos economistas.

Graças à forte demanda global, as exportações da China têm superado repetidamente as expectativas do mercado desde a recuperação econômica no ano passado.

Os dados comerciais melhores do que o esperado, porém, devem ser um dos poucos pontos positivos para a economia chinesa no mês passado, já que outros pilares de crescimento, incluindo produção industrial e consumo, podem ter desacelerado ainda mais.

Fonte: Dow Jones Newswires