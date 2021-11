Chris Pratt é acusado por internautas de ser machista com a esposa e fazer diferença entre os filhos; entenda!

05/11/2021 | 14:10



Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger podem ser um casal perfeito aos olhos da maioria dos fãs, mas alguns internautas não parecem estar muito satisfeitos com o modo como o ator trata a filha de Arnold Schwarzenegger. Isso porque, depois que Chris fez uma homenagem para a esposa nas redes sociais, muitos o acusaram de objetificar Katherine, além de mandar uma indireta para a ex Anna Faris e esquecer o filho que teve com ela, Jack Pratt.

A polêmica começou quando Pratt publicou uma foto na qual Katherine aparece olhando para ele e sorrindo, enquanto ele olha para a câmera. Na legenda da imagem, ele fez uma série de brincadeiras enquanto falava sobre a esposa:

Gente. Sério. Olha como ela está olhando para mim! Quero dizer... Encontre alguém que olhe para você assim! Sabe como é!? Nós nos conhecemos na igreja. Ela me deu uma vida incrível, uma filha linda e saudável, ela mastiga tão alto que às vezes eu coloco meus fones de ouvido para abafar, mas isso é amor! Ela me ajuda em tudo. Em troca, periodicamente, abro um pote de picles. Esse é o trato. Seu coração é puro e pertence a mim. Meu maior tesouro, bem ao lado do meu card do Ken Griffey Jr [jogador de baseball]. O que, se você sabe o que é, você sabe que significa muito. É seu aniversário em cerca de seis semanas. Então, se eu não comprar nada para ela, vou dizer a ela para olhar para trás neste post. Amo você, querida.

Os internautas, no entanto, apontaram uma série de aspectos negativos na suposta homenagem de Pratt, começando pelo fato de que o ator só mencionou a filha que tem com Katherine, Lyla Maria Pratt, e teria se esquecido do pequeno Jack Pratt, fruto de seu relacionamento de quase dez anos com Anna Faris.

Outro aspecto relacionado ao filho é que o astro de Guardiões da Galáxia parece ter destacado que Schwarzenegger lhe deu uma filha saudável, o que muitos viram como uma crítica à Ana. Vale lembrar que Jack nasceu prematuro, com cerca de sete meses de gestação, pesando menos de um quilo e meio, e acabou passando um mês internado na UTI Neonatal. Além disso, de acordo com o Daily Mail, o garoto passou por algumas cirurgias de hérnia e nos olhos, teve um pequeno problema cardíaco, e tem problemas de visão e nos músculos das pernas, além de ter apresentado sangramento cerebral grave.

Como se isso não fosse o suficiente, muitos ainda apontaram que os maiores tesouros do artista deveriam ser seus dois filhos, e afirmaram que Chris foi machista ao dar a entender que faz pouco para ajudar a esposa e ao insinuar que ela, de alguma forma, seria pura e de sua propriedade. Eita!

Confira alguns dos comentários abaixo:

Senhor... Por que você está orgulhoso de não fazer absolutamente nada por sua esposa, e ainda por criticar não apenas sua ex-esposa, mas também seu filho? Caramba!, reclamou um internauta;

Seus filhos não seriam seu maior tesouro? Falta de respeito aí, apontou outro;

Você de alguma forma se esqueceu do seu filho?, questionou um fã;

Você é ótimo no Jurassic World e em Guardiões da Galáxia, mas é difícil para mim não ficar triste com suas escolhas de vida, lamentou outra;

1. Dizer o quanto sua esposa faz por você sem dar nada em troca. 2. Fazer piada sobre não fazer esforço para comprar o presente de aniversário dela. 3. Ser incapaz de não reclamar dela, mesmo quando tenta elogiá-la. 4. Fazer comentário estranho sobre pureza/propriedade sobre ela. Este post poderia completar o bingo do homem cristão tóxico; pontuou uma seguidora.

Apesar da polêmica, Katherine não pareceu incomodada com a publicação, já que chegou até mesmo a compartilhar o registro através do Stories do Instagram.