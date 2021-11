Volkswagen anuncia investimento de R$ 7 bilhões na América Latina até 2026

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



05/11/2021 | 13:29



A Volkswagen anunciou nesta sexta-feira, 5, investimento de R$ 7 bilhões na América Latina até 2026. Depois de atualizar, aumentar e modernizar sua frota no ciclo entre 2017 e 2020 (também de R$ 7 bi, com o lançamento de 20 modelos), agora o foco da montadora alemã, que tem fábrica em São Bernardo, pretende fortalecer projetos locais de veículos, digitalização e descarbonização, seguindo as novas legislações voltadas à emissão de gases e os planos globais de eletrificação da marca, com direito à abertura de um centro mundial de pesquisa de biocombustíveis no Brasil.

O presidente e CEO da Volkswagen América Latina, Pablo Di Si, não entrou em detalhes sobre qual fatia dos R$ 7 milhões será investida na planta do Grande ABC ou qualquer outra (Taubaté, São José dos Pinhais, São Carlos ou na Argentina). "Não abrimos os investimentos por fábrica ou tipologia", resumiu, em coletiva virtual com jornalistas sul-americanos. O dirigente anunciou o lançamento de uma família de carros compactos a partir de 2023 e o primeiro modelo será o Polo Track, baseado na plataforma MQB. Por outro lado, quem deve perder espaço no mercado brasileiro é o tradicionalíssimo e consolidado Gol. "É um ícone como Fusca, Kombi e Golf. Está sendo processo assimilar (essa situação), porque a legislação mudou e vai afetar o Gol. Continuaremos produzindo, mas nossa estratégia no futuro será a plataforma MQB. Muitos destes veículos não atendem as novas legislações, então teremos de conviver com isso nos próximos anos."

"O alto nível dos investimentos futuros em nossa região demonstra a grande importância do mercado latino-americano para a Volkswagen. Isso tem base em três fatores de sucesso: a excelente produtividade de nossas fábricas, alcançada com o apoio dos acordos com os sindicatos de trabalhadores, o destacado desempenho de toda a equipe e nosso intenso foco nos desejos de nossos clientes latino-americanos", afirmou Pablo Di Si, que elogiou as negociações realizadas em 2020 (no ápice da pandemia da Covis-19) com os sindicatos e a importância dessa questão. "Agradeço o bom senso, eu cedi, o sindicato cedeu e foi bacana ver como os sindicatos tentaram balancear as partes sociais e econômicas. A negociação foi difícil, mas chegamos em um bom ponto, que foi pedra fundamental para estes investimentos."

Já o CEO mundial da Volkswagen Ralf Brandstätter enalteceu a importância do mercado latino americano para a empresa, que diz ter resultados positivos nesta área em 2021. "A América Latina é um importante mercado para a Volkswagen. Nos últimos dois anos, alcançamos uma boa posição na região por meio de um programa de reestruturação bastante consistente. Estamos agora conduzindo a implementação da nossa estratégia accelerate com um grande programa de investimentos, fortalecendo nossa posição competitiva na região e nos preparando assim para atingir uma lucratividade sustentável'''''''''''''''', declarou. "Estamos com resultados positivos em 2021, um turn around muito importante, que dá um gás na matriz para continuar investindo e acreditando na região como negócio sustentável para os próximos anos", pontuou Pablo Di Si.