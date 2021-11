Shopping ABC? Mappin? Não, Casa Publicadora Brasileira

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



05/11/2021 | 00:01



“Um lugar fascinante” – define Claudia, referindo-se ao espaço da Casa Publicadora, que ficava no início da Avenida Pereira Barreto, em Santo André, área que foi ocupada pelo Mappin e, atualmente, pelo Shopping ABC.

A Casa Publicadora editava – e edita – centenas de títulos de livros e revistas. São referenciais as revistas Mocidade, Vida e Saúde e Amiguinho.

Uma história, em Santo André, que começa em 1907 e que não termina com a transferência da Casa Publicadora para Tatuí, na década de 1980, com uma data referencial: 4 de janeiro de 1987, fundação oficial da entidade no Interior.

Graças às inúmeras publicações sobre Santo Andre pelos títulos da ‘Casa’, esta ligação com a cidade persiste, exemplo é o desta matéria descoberta pela Cláudia.