Vendas de motos crescem 0,9% em outubro contra outubro de 2020, mostra Fenabrave

04/11/2021 | 10:38



As vendas de motos praticamente repetiram no mês passado o volume do mesmo período de 2020. No total, 97 mil unidades saíram das concessionárias em outubro, leve alta de 0,9% no comparativo interanual, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira pela Fenabrave, associação que representa as revendas. Frente a setembro, houve queda de 10,9% nos emplacamentos de motocicletas.

O volume acumulado desde o início do ano ficou 29% acima dos dez primeiros meses de 2020, chegando a 938,5 mil unidades.

Deste total, a líder Honda respondeu por 76%, enquanto a Yamaha ficou com 17,6% do mercado.