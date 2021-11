Kim Kardashian surge aos beijos com ex de Ariana Grande e incomoda Kanye West

03/11/2021 | 16:10



Parece que a fila andou para Kim Kardashian! A socialite foi vista de mãos dadas com o ator Pete Davidson durante um passeio realizado no último final de semana de outubro, dias 30 e 31, no qual também estiveram presentes Travis Barker, Kourtney Kardashian, Stephanie Shepherd e outros amigos da influenciadora. Apesar de, na época, fontes terem afirmado que não havia nada sério entre os dois, internautas resgataram um vídeo do começo do mês de outubro que mostra o suposto casal protagonizando um beijo durante o Saturday Night Live.

De acordo com o Hollywood Life, Kim e Pete contracenaram em um quadro do famoso programa humorístico para realizar uma paródia do filme Aladin, recriando a cena em que o protagonista e a Princesa Jasmine voam em um tapete mágico. Nas imagens, Davidson interpreta o jovem ladrão enquanto a socialite assume o papel da princesa - e, em determinado momento, os dois trocam um rápido beijo. O site, no entanto, afirma que isso bastou para possibilitar um romance entre eles:

Eles estavam se divertindo - dava para ver que havia brilho. Você pode dizer que eles se tornaram amigos rapidamente enquanto ela estava no programa. Praticar o beijo durante toda a semana realmente trouxe a conexão deles mais rápido. Depois do passeio de Halloween, a conversa sobre eles serem um pouco mais do que apenas amigos parece estar ganhando força. Embora eles não sejam oficialmente namorado e namorada ainda, há uma atração e eles estão pesando as opções de buscar um relacionamento.

Além disso, a fonte do veículo ainda afirma que o fato de os dois terem amigos em comum faz com que a aproximação seja muito mais natural. Pete seria amigo de Machine Gun Kelly, o namorado de Megan Fox, casal com quem Kourtney Kardashian adquiriu grande proximidade desde que passou a se relacionar com o noivo, Travis Barker.

Afinal de contas, quem é Pete Davidson?

Apesar de não ser tão famoso como Kim Kardashian, Pete Davidson está longe de ser um anônimo. O rapaz de 27 anos de idade - 14 a menos que a socialite - tem uma longa carreira na indústria do entretenimento, tendo atuado em longas como O Rei de Staten Island, Good Mourning with a U e o segundo filme de O Esquadrão Suicida, lançado em 2021. Além disso, ele também é um dos apresentadores e roteiristas do programa Saturday Night Live.

Ao longo dos anos, no entanto, Pete também ganhou os holofotes por se relacionar com uma série de celebridades, como é o caso de Ariana Grande. Os dois se relacionaram entre maio e outubro de 2018, e chegaram até mesmo a ficar noivos durante esse período. Além disso, ele também se envolveu com as atrizes Kate Beckinsale, Margaret Qualley, Phoebe Dynevo e Andie MacDowell, além da modelo Kaia Gerber - filha de Cindy Crawford -, da comediante Carly Aquilino, e da escritora Cazzie David.

Problemas com Kanye West

O suposto novo relacionamento de Kim Kardashian, aliás, não parece estar agradando muito ao seu ex-marido, Kanye West - que, recentemente, mudou seu nome para Ye. Ainda de acordo com fontes do Hollywood Life, o rapper teria ficado incomodado com a demonstração pública de afeto de sua ex-mulher depois que ela apareceu de mãos dadas com Pete e que os dois se divertiram em uma montanha-russa.

Kanye ficou realmente desconcertado por Kim estar de mãos dadas com Pete e ele não gostou nada disso. Ele pediu a Kim que, por favor, evite mostrar demonstrações públicas de afeto com qualquer pessoa até que o divórcio seja finalizado. Ele disse a ela que não parece bom para a família deles e não parece bom para ela, ou aos olhos de Deus.

O incômodo do artista seria tanto que ele teria até mesmo entrado com contato com a ex-sogra, Kris Jenner, para saber mais sobre o suposto romance e pedir que ela conversasse com a filha. Apesar de também se preocupar com a situação, Kris não teria dado detalhes da vida de Kim ao cantor:

A maior preocupação de Kris é que Kanye tente usar isso contra Kim no processo de divórcio, mas a verdade é que Kanye não é mais considerado parte da família Kardashian e fica louco com a rapidez com que o despediram.

Vish!