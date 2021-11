PMI de serviços da China sobe de 53,4 em setembro para 53,8 em outubro

03/11/2021 | 07:13



O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços da China subiu de 53,4 em setembro para 53,8 em outubro, aponta pesquisa divulgada pela IHS Markit em parceria com a Caixin Media. Números acima de 50 indicam expansão da atividade. Segundo o relatório, o avanço do índice vem acompanhado de fortes pressões inflacionárias e o maior aumento de preços registrado desde julho. A taxa divulgado pela IHS Markit e Caixin Media aponta para uma direção diferente daquela dada pelo índice oficial do país, que registrou desaceleração para o setor, de 53,2 para 52,4 no período.