Gabi Brandt desabafa no Twitter sobre falta de privacidade: Nessas horas dá vontade de ser chata

31/10/2021 | 11:10



Gabi Brandt utilizou as redes sociais na noite do último sábado, dia 30, para desabafar sobre a falta de privacidade que ela possui por ser uma figura pública - a influenciadora estava em um restaurante no Rio de Janeiro, chorando por estar longe do seu pai no aniversário dele, e pessoas estavam tentando filmar a cena.

Eu estou sentada num restaurante chorando porque hoje é aniversário do meu pai e estou longe dele e tem gente filmando... Nessas horas dá vontade de ser chata. Aí depois ainda vai para Instagram de fofoca falar que não valeu a pena conhecer a pessoa, que a pessoa é chata, que não foi legal igual na internet. Ou pior: capaz de usar o vídeo pra falar que na verdade eu estava chorando por outro motivo. O bom senso fica com Deus, começou a esposa de Saulo Pôncio.

Ainda estou tendo que ler que sou obrigada a achar normal já que estou em um restaurante! Desculpa, mas na minha opinião não acho legal filmar/tirar foto de alguém escondido, sem a pessoa saber. Eu, mesmo chorando, tirei foto com umas 4 pessoas, com a maior educação.

Eu já tirei foto até na emergência do hospital quando me pediram? Não meço esforços pra ser carinhosa com quem me trata com educação. Mas filmar escondido num momento delicado? Não concordo, escreveu Gabi no Twitter.