2008. A região elege 4 novos prefeitos. Reelege outros três. Segundo turno em Santo André, São Bernardo e Mauá

Urnas eletrônicas apuradas, saem vencedores já no primeiro turno: José Auricchio Júnior, reeleito em São Caetano; Mário Reali, eleito em Diadema; Clóvis Volpi, reeleito em Ribeirão Pires; e Adler Kiko Teixeira, reeleito em Rio Grande da Serra.

No segundo turno, vitória de Aidan Ravin em Santo André, numa virada cinematográfica; Luiz Marinho, eleito em São Bernardo; e Oswaldo Dias, marcando seu retorno em Mauá.

ELEIÇÃO 40

Participaram do pleito de 2008 – o 40º da história das eleições municipais do Grande ABC, segundo contagem desta página Memória – 27 candidatos a prefeito e vice-prefeito; 1.945 disputaram 108 vagas nas câmaras municipais da região. As eleições municipais de 2008 foram gerais em todo o País.

891 – O total de eleitores do Grande ABC, em 2008, era de 1.860.609. A propaganda eleitoral explicita, segundo as regras da Justiça eleitoral, começara em 6 de junho.

892 – No domingo da eleição, 5 de outubro de 2008, o Diário cravava, baseado em pesquisa feita em conjunto com o Ibope: os três candidatos à reeleição para as prefeituras de São Caetano, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra conquistariam a vitória. E foi o que ocorreu com as vitórias de Auricchio (PTB-São Caetano), Volpi (PV-Ribeirão Pires) e Kiko (PSDB-Rio Grande da Serra), eleitos no primeiro turno – pelo número de habitantes das três cidades, não haveria possibilidade de segundo turno.

893 – O quarto prefeito eleito no primeiro turno foi o de Diadema, Mario Reali (PT), considerado uma surpresa: tudo indicava que haveria segundo turno na cidade, com Reali disputando com o ex-prefeito José Augusto (PSDB).

894 – O segundo turno ficou para Santo André, São Bernardo e Mauá. No dia 26 de outubro, Aidan Ravin (PTB) venceria Vanderlei Siraque (PT) em Santo André; Luiz Marinho (PT) ganharia de Orlando Morando (PSDB) em São Bernardo; e Oswaldo Dias (PT) suplantaria Chiquinho do Zaíra (PSB) em Mauá.

895 – Na eleição de 2008, o Legislativo do Grande ABC trocou 46,2% dos seus vereadores: 59 foram reeleitos e 49 seriam novatos nas sete Câmaras Municipais na legislatura que se iniciaria em 1º de janeiro de 2009.

896 – A reportagem do Diário manteve a tradição: os 27 candidatos a prefeito foram acompanhados por repórteres desde a largada da campanha.

897 – No dia da eleição e durante as apurações, pelo site www.dgabc.com.br foi possível acompanhar, em tempo real, todos os números divulgados. E não só no Grande ABC. O jornal também cobriu de perto a eleição na Capital, onde despontavam três nomes: Gilberto Kassab (DEM), Marta Suplicy (PT) e Geraldo Alckmin (PSDB). E deu Kassab, no segundo turno, frente a Marta Suplicy.

898 – Quando da posse dos prefeitos eleitos, em janeiro de 2009, em Editorial, destacou o Diário a crise econômica e os seus reflexos também na região.

899 – Em “Iniciativas suspeitas”, escreveu o Diário:

Se a crise econômica tivesse surgido no cenário mundial nos últimos dias, as medidas de corte orçamentário anunciadas ontem (31 de dezembro de 2008) por prefeitos do Grande ABC faria todo sentido.

Mas o fato é que o impacto das ações do mercado norte-americano começou a mostrar a dimensão do problema em setembro, a poucos dias das eleições. Assim, os prefeituráveis já tinham ideia da provável necessidade de apertar os cintos a partir de janeiro.

900 – Cientes ou não da situação nacional e internacional, os candidatos não economizaram em promessas durante suas campanhas. E agora? A charge de Luiz Fernandes dá uma ideia de como os sete prefeitos eleitos viveram aquela virada de 2008 para 2009.

Diário há meio século

Domingo, 31 de outubro de 1971 – ano 13, edição 1679

Comércio – Preparava-se Santo André para as vendas de fim de ano, com várias novidades:

Vai ser inaugurado em Santo André o mais moderno centro de moda feminina. Exposição Clipper, à Rua Coronel Oliveira Lima, esquina com a Rua General Glicério.

"Havia duas lojas: A Exposição e a Clipper. Depois as duas se juntaram numa empresa só. Dessa junção foi bolada a criação do Dia dos Namorados em 12 de junho pelo publicitário João Doria, pai do atual governador”, informa o jornalista e pesquisador Geraldo Nunes.

Nossa inauguração vai dar o que comprar: Lojas Nipon inaugura sua filial Santo André em 4 de novembro de 1971, à Rua Coronel Oliveira Lima, 383.

Cooperhodia continua com a macaca. Promoção espetacular. Lojas no Centro e no Parque das Nações.

É chic fazer ‘shopping’ à noite no Cid de Santo André. Centro de Distribuição da Indústria Têxtil, à Rua Dona Gertrudes de Lima, 166.

Em 31 de outubro de...

1901 – Partido Republicano dissidente realizava sua primeira convenção, em São Paulo. No segundo dia, Paula Novaes, de São Bernardo, sugere um nome para o partido que nascia: Partido Regenerador.

Outros nomes sugeridos: Partido Republicano Liberal, Republicano Conservador, Partido Nacional e Partido Republicano Democrata.

1906 – A Câmara Municipal de São Bernardo, hoje Santo André, cria os impostos sobre estábulos e vacas leiteiras no Grande ABC (ato número 35).

1921 – José Carenaghi, 32 anos, ajudante de foguista da Estrada de Ferro São Paulo Railway, cai da locomotiva onde trabalhava, perto da Estação São Bernardo (hoje Santo André), e é colhido pelas rodas de um trem que passava. Teve o ventre esmagado, morrendo instantaneamente.

1936 – Fortunato B. Finco Netto nasce em São Bernardo. Jovem mariano, ele faleceu num acidente de ônibus na Estrada Galvão Bueno, em 1958, quando se dirigia com amigos à quermesse de Santo Antonio no bairro Batistini.

1976 – Banda Infantojuvenil de Rudge Ramos sagra-se campeã nacional. Alcançaria o bicampeonato em 1977 e o tri em 1978.

1991 – Mauá lançava o Green Plaza, seu primeiro shopping, com prazo de um ano e meio de construção. Iniciativa: família Bozzato, proprietária do Turismo Bozzato. Local: Avenida Rio Branco, em frente à estação ferroviária.

Hoje

- Dia do Saci

- Dia das Bruxas, ou Halloween

- Dia Mundial da Economia

- Dia Mundial da Poupança

- Dia Mundial do Comissário de Bordo

- Dia da Cona de Casa

- Dia da Reforma Protestante

- Dia do Repórter Policial

Santos do dia

- Lucila de Roma

- Quintino

- Wolfgang (924-994). Bispo. Sua festa é uma das mais tradicionais da Igreja, especialmente entre os povos cristãos de língua germânica.

Municípios brasileiros

Em São Paulo, hoje é o aniversário de Pedreira, criado em 1896, quando se separa de Amparo.

Pelo Brasil: no Rio Grande do Sul, Bom Retiro do Sul e Garibaldi; no Paraná, Campo Bonito e Morretes; no Maranhão, Coelho Neto e Sambaíba; no Espírito Santo, Marechal Floriano; em Goiás, Mineiros, Palminópolis e Pontalina; no Ceará, Penaforte; e no Pará, São Miguel do Guamá e Viseu.