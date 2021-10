A origem dos primeiros seres da Terra

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



31/10/2021 | 00:01



A Marvel Studios dá as boas-vindas para uma nova – e surpreendente – equipe de super-heróis no universo cinematrográfico. Isso porque nessa semana estreia em todos os cinemas o filme Eternos, uma super produção com heróis imortais.

A história de Eternos se passa milhares de anos atrás e apresenta um grupo de heróis forçados a sair das sombras para se reunir e enfrentar contra os inimigos mais antigos da humanidade, chamados Deviantes.

Os Eternos fazem parte de uma raça de heróis modificada geneticamente pelos deuses espaciais conhecidos como Celestiais.

Com isso, eles apresentam algumas características como imortalidade e manipulação de energia cósmica, já que eles são frutos de experiências fracassadas de seus próprios criadores (no caso, os Deviantes).

No elenco, vários nomes conhecidos. Começando por Ricard Madden, que interpreta o Ikaris, um Eterno forte, sério e centrado na missão com grande força física. O Ricard, inclusive, interpretou o Príncipe Encantado na versão live-action de Cinderela.

Além dele, Gemma Chan (foto acima) é uma atriz anglo-chinesa e vai interpretar Sersei, uma Eterna amante da humanidade, que vive em Londres e trabalha no Museu de História Natural. A atriz deu voz à Namaari em Raya e o Último Dragão.

Angelina Jolie, uma dasmaiores celebridades do planeta , também integra o elenco. A atriz dá vida a Eterna Thena, uma poderosa lutadora e guerreira. Antes disso, Jolie já viveu Malévola, dentre tantos outros heróis e vilões.

A produção da Marvel apresenta, ao todo, dez personagens principais que compõem a história. O mais legal é que o elenco apresenta atores de diversas etnias. A estreia de Eternos será na quinta-feira nos cinemas do Brasil. O longa, assim como o último lançamento da Marvel (Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis), não deve ser disponibilizado agora Disney+, como o estúdio fez com lançamentos anteriores durante a pandemia.