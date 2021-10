Em S.Caetano, GPA inicia novo formato de lojas após a venda do Extra ao Assaí

Nilton Valetim

Do Diário do Grande ABC



30/10/2021 | 08:39



São Caetano foi a cidade escolhida pelo GPA (Grupo Pão de Açúcar) para dar início ao seu novo formato de loja, voltado à venda de produtos frescos, como frutas, legumes, carnes e peixes. O modelo, chamado Pão de Açúcar Fresh, faz parte do plano de expansão a partir da venda de 71 unidades do Extra para o Assaí.

A gente está saindo do formato de hipermercado, com a venda das lojas do Extra e temos R$ 5,2 bilhões em caixa e vamos investir R$1,2 bilhão em expansão nos próximos anos”, afirmou Paulo Epaminondas, diretor de operações de negócios especializados do GPA. “Este é um formato que vamos acelerar bastante. Nós vamos abrir mais uma loja em dezembro e a expectativa é ter de 15 a 20 no próximo ano”, completou.

A opção por São Caetano para iniciar o processo se deve, entre outros fatores, ao perfil da população. Segundo Epaminondas, os pontos de venda serão instalados em “bairros densamente verticalizados e de classes A e B”. “A nossa proposta é um formato de vizinhança. Queremos ser o melhor vizinho do bairro e viver do entorno da loja. Esse ponto se encaixou na metragem que a gente esperava. Estamos entre os prédios”, destacou Epaminondas.

A loja, que abriu ao público ontem, foi a quarta que o GPA inaugurou no Grande ABC neste ano. Neste empreendimento foram gerados 80 empregos diretos e indiretos. O grupo não revela o quanto foi investido na unidade.

A nova unidade tem um sortimento total de aproximadamente 5.500 produtos com destaque para compras repositoras de produtos frescos, variedade de frutas, legumes e verdura, tanto em itens comuns como orgânicos e exóticos. Também se destacam a peixaria com sushi de produção própria, a padaria com variedade de pães artesanais. A loja ainda oferece serviço de entrega de compras que será feito por triciclo elétrico.