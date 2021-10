Ticiane Pinheiro conhece tribo indígena com a filha Manuella!





Ticiane Pinheiro conheceu recentemente uma tribo indígena acompanhada da filha Manuella. O evento aconteceu em um hotel na Bahia. A apresentadora publicou fotos dos momentos que tiveram juntos e na legenda demonstrou sua alegria pela experiência vivida: Feliz demais em poder conhecer um pouco da história, das tradições, da cultura dos pataxós de Santa Cruz Cabralia, aqui no sul da Bahia.. A seguir, confira os melhores momentos de Ticiane com as filhas!