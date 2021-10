Shoppings do Grande ABC oferecem nesta semana 723 vagas temporárias de emprego

Nilton Valentim

Do Diário do Grande ABC



24/10/2021 | 15:27



O fim de ano oferece a quem está desempregado a oportunidade de voltar ao mercado de trabalho por meio de vagas temporárias disponibilizadas principalmente pelo comércio. A Black Friday, em 26 de novembro, e o Natal, 25 de dezembro, impulsionam as vendas e as lojas precisam reforçar suas equipes. Três dos nove shoppings centers do Grande ABC têm 723 postos vagos para as duas datas.



O Mauá Plaza é o centro de compras com maior disponibilidade. São 635 vagas. <EM>Para Ariane Oliveira, gerente do Mauá Plaza Shopping, há otimismo nas contratações. “’Estamos certos de que será um bom fim de ano e acreditamos que é uma excelente oportunidade para quem está procurando o primeiro emprego após a pandemia, inúmeras famílias precisam sair da dificuldade e entrar novamente no mercado de trabalho”, afirma a executiva.



O São Bernardo Plaza abriu 60 vagas nas áreas de limpeza, segurança, estacionamento, manutenção e atendimento. O Park Shopping São Caetano tem 28 postos nas áreas administrativa, de atendimento, para vendedor, caixa e gerente, entre outras.



A Alshop (Associação Brasileira de Lojistas de Shopping) acredita que devem ser criados 80 mil postos de trabalho até o fim do ano.



“O Natal de 2020 coincidiu com a segunda onda da pandemia de Covid-19, e isso contribuiu para que a contratação de temporários fosse a menor nos últimos anos. Mas acreditamos neste recomeço e os lojistas associados estão bem confiantes”, disse o diretor institucional da Alshop, Luis Augusto Ildefonso.



De acordo com uma projeção da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), a estimativa é de que haja a contratação de 94,2 mil trabalhadores para atender ao aumento sazonal das vendas neste fim de ano. Destes, pouco mais de 60 mil estarão em shoppings.



A maior parte das novas contratações previstas para este fim de ano ficará concentrada nas regiões Sudeste e Sul. Só em São Paulo, há previsão de cerca de 25,6 mil novos postos de trabalho



Durante a pandemia, só no Estado de São Paulo,ocorreram 55 mil demissões e 10% das lojas fecharam as portas definitivamente, segundo a Alshop.