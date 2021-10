Babu Santana rebate críticas por diferença de 16 anos de idade com a namorada: Preconceito bobo

24/10/2021 | 10:10



Quando o amor surge, a idade não importa! Babu Santana, de 41 anos de idade, começou a namorar Livia Nascimento, 16 anos mais nova do que ele, em julho deste ano.

Desde que assumiu o relacionamento, o ex-BBB vem sendo duramente criticado na web pela diferença de idade entre os dois. Em entrevista à jornalista Patricia Kogut, ele chamou as críticas de preconceito bobo, e disparou:

As pessoas têm que ter o que falar. Mas a Livia é maior de idade, uma mulher independente e uma pessoa interessante. As diferenças só competem a mim e a ela. Esses preconceitos bobos, esse disse me disse... Não me interessa a opinião alheia nesse sentido. Estamos juntos de forma consensual.