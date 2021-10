Como surgiu o macarrão

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



24/10/2021 | 09:49



O macarrão é um dos alimentos mais populares do mundo, já que é consumido em quase todos os lugares e tem preços acessíveis à maioria das pessoas. Esse alimento é servido de maneiras diferentes em vários países.



A origem do macarrão é incerta. A única certeza é que essa massa tão famosa vem da antiguidade. Há registros de que a massa, feita com farinha, água e ovos e legumes era comida pelos povos da Assíria e da Babilônia, em 2.500 antes de Cristo,



Outra referência é que surgiu no lá no século 5 antes de Cristo, com o nome de itriyah, era preparado pelos antigos hebreus e consistia em espécie de massa chata usada em cerimônias religiosas.



O alimento teria chegado chegado ao Ocidente, no século 13, trazido por Marco Polo, quando o mercador veneziano retornou da viagem que fez a China.



Porém, existe um registro feito 16 anos antes da volta de Marco Polo de que um soldado de Gênova deixou entre seus bens uma cesta de massas. A palavra macaronis, usada no inventário, seria derivada do verbo maccari, originária de um antigo dialeto da Sicília, que significa achatar e que, por sua vez, vem do grego makar, que pode ser traduzido como sagrado.



A versão mais aceita pelos historiadores diz que os árabes levaram a massa à Sicilia no século 9, quando conquistaram a ilha, considerada a maior da Itália.



Mas foram os italianos os responsáveis por difundir a comida pelo planeta. Eles inventaram mais de 500 variedades de tipos e formatos.



Foram os italianos que trouxeram a massa para o Brasil, a partir de 1870, quando iniciou-se a imigração. Na mesa dos brasileiros, existem diversas opções de macarrão, como o spaguetti, que faz parte da famosa cena da animação da A Dama e o Vagabundo, da Disney. caneloni, talharim ou penne, que são os mais conhecidos. O macarrão é feito à base de farinha de trigo, mas ainda existe o integral, feito com grão de bico ou de arroz.



Assim como outros alimentos, os benefícios do macarrão são inúmeros. Essa massa é uma fonte de energia, ou seja, contém carboidratos, substâncias que fornecem a maior parte da energia necessária para manutenção das atividades das pessoas e, principalmente, prover o cérebro de energia.



Mas, é importante lembrar que, como importante fonte de enegia, o macarrão não é indicado para aquelas pessoas que estão com a gordura corporal aumentada e por isso, não devem consumir em excesso.