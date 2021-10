Uma estranha preferência

Do Diário do Grande ABC



24/10/2021 | 09:18



Contratar pelo menor preço e pela garantia da qualidade da prestação de serviço. Esse deveria ser o compromisso de qualquer agente público responsável pela utilização do dinheiro do contribuinte. Mas não parece ser essa a preocupação da atual gestão da FUABC (Fundação do ABC). Reportagem desta edição do Diário traz uma constatação preocupante: a entidade social que presta serviços na área de saúde tem feito contratações sistemáticas com a mesma empresa, mesmo sem que isso represente vantagem para quem precisa pagar a conta.



Desde que Adriana Berringer assumiu o comando da Fundação do ABC, a empresa Soberana Serviços de Refeições e Comércio Ltda. começou a ganhar espaço entre as unidades de saúde em que a FUABC gerencia. Venceu a disputa para prestação de serviço de alimentação e de nutrição no Hospital de Clínicas Doutor Radamés Nardini e unidades de saúde mental de Mauá em outubro do ano passado, oferecendo R$ 6,57 milhões por um ano de trabalho. O problema é que havia preço melhor. E isso não foi levado em consideração. Além disso, documentos que integram o processo licitatório, e que o Diário teve acesso, mostram que a Soberana sequer tinha cozinha industrial, como era exigido no edital de contratação.



Mas também não foi suficiente para impedir a empresa de ganhar o contrato. Concorrentes também denunciaram que a Soberana tem alvará de funcionamento com endereço em um prédio comercial no Jardim Anália Franco, em São Paulo.



Antes desse contrato, a Soberana já havia sido escolhida pela entidade gerida por Adriana Berringer para fornecimento de alimentação em hospitais de São Caetano. O modus operandi foi o mesmo, que foi garantir a contratação da empresa mesmo sem oferecer o menor preço. É difícil entender tamanha preferência da atual presidência da FUABC pela empresa Soberana, mesmo que isso custe mais aos cofres da entidade e das cidades que contribuem para manter o orçamento da Fundação do ABC. A sociedade precisa dessa explicação. E o mais breve possível.