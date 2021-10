Territórios bem definidos

Nilton Valentim

24/10/2021 | 09:00



O Grande ABC contribuiu para o desenvolvimento da indústria brasileira, tornou-se o berço do sindicalismo e atraiu gente de todas as regiões do País em busca de oportunidades. A mistura dessas e de outras características gerou sons que vão muito além do barulho próprio das linhas de produção das fábricas, do movimento dos carros nas ruas que se perdem entre as sete cidades ou do trem que foi (e ainda é) a principal ligação com a Capital. A música também sempre pulsou forte no Grande ABC.



Para tentar entender como a região colaborou para a formação do cenário musical brasileiro nas últimas décadas, foi criado o projeto Territórios Sonoros do ABC, pelas unidades do Sesc (Serviço Social do Comércio) de Santo André e o Sesc São Caetano. A série de documentários é composta por três vídeos.



O primeiro deles, intitulado Cidades de Atitude, já está no ar desde ontem nas redes sociais do Sesc. Aborda a relação da música pesada com o Grande ABC, com linguagens como o punk rock, heavy e thrash metal, além de outras vertentes que vieram a partir destes estilos. O segundo vai tratar de música instrumental e o terceiro aborda o hip-hop.



Os documentários foram construídos por meio dos depoimentos dos artistas da região, que participaram ativamente na construção desses cenários musicais. Os convidados resgatam suas memórias e contam histórias vividas nos períodos, destacando como os espaços do Grande ABC foram, e ainda são, lugares de convivência que possibilitam momentos históricos, encontros, experiências de criação, inovação e articulação.



O projeto conta com roteiro e pesquisa do jornalista e músico Vinícius Castelli, que já foi colunista e repórter de Cultura&Lazer do Diário, além de ter cuidado de uma coluna na Rádio Globo, autor do blog Pilha na Vitrola e consultor para bandas independentes. E do músico e produtor cultural Ruy Rascassi, contrabaixista e um dos fundadores da Nômade Orquestra, diretor do Festival Novos Motores e da produtora Morning Birds Music, especializada na promoção e difusão de bandas e artistas do Grande ABC. A direção, produção e montagem é de Bruno Badain, que atua como diretor geral, diretor de arte e fotógrafo no mercado editorial e publicitário desde 2006.



“Vasculhar o riquíssimo cenário musical do Grande ABC, que é conhecido por todos como grande celeiro de artistas, em diversas linguagens, tem sido um trabalho muito enriquecedor. A cada história ouvida, a cada memória revivida pelos personagens, tive cada vez mais certeza da importância do cenário musical que toma conta das ruas já há tantos anos e segue se renovando. Como estou envolvido com a cena musical da região desde os 16 anos, tem sido um caminho muito emocionante me aventurar pelas histórias contadas no primeiro episódio”, afirma Castelli.



Dentre os artistas ouvidos, estão: Jean Gantinis, músico veterano criador da loja de discos Metal Music, em Santo André, nos anos 1980; Alexandre Cunha, da banda MX; Manoel Barata, da banda punk DZK; músicos do Giallos e a banda Giant Jellyfish, que tem como vocalista a cantora Teka Almeida; e a cantora Malka, de São Caetano.