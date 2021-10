Semana termina com aumento no número de mortes e casos na região

Da Redação



24/10/2021 | 00:18



Santo André, São Bernardo e São Caetano as únicas cidades do Grande ABC que divulgam boletins epidemiológicos no fim de semana, registraram mais oito mortes em decorrência da Covid entre sexta-feira e ontem. Com isso, o acumulado dos últimos sete dias chegou a 36, o maior número das últimas duas semanas – foram 28 perdas entre 10 e 16 de outubro e 35 entre 3 e 9 de outubro.



O número de diagnósticos positivos também subiu. Foram mais 156 pessoas infectadas reportadas ontem. Com isso, o total em sete dias chegou a 1.477, também superior ao registrado nas duas semanas anteriores – foram 1.136 entre 10 e 16 de outubro e 1.178 entre 3 e 9 de outubro.



Desde o início da pandemia, já foram computadas 10.342 mortes e 262.657 diagnósticos positivos da doença. Do total de pessoas contaminadas com o coronavírus, 247.589 já estão recuperadas.



Levando em consideração apenas a população com 12 anos ou mais, 96,5% já receberam a primeira dose e 77,3% estão com o esquema vacinal completo.