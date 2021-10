João Guilherme se pronuncia após revelação de Gui Araújo: Estou só vendo tudo

23/10/2021 | 14:10



Depois que Gui Araújo colocou a boca no trombone e contou sobre o affair com Jade Picon na época em que ela ainda namorava João Guilherme, Zé Felipe não ficou calado. E agora quem também resolveu se pronunciar foi o próprio João que deixou claro que está de olho em tudo que está rolando.

Estou só vendo tudo, mas vou dormir. até amanhã espero que a fofoca esteja mais completinha na minha mesa. Depois venho falar sobre, declarou ele no Twitter.

E como a web não perdoa ninguém, a história veio à tona novamente, mas Larissa levou tudo na brincadeira.

Bom diou! Vou aproveitar que já cedo meu nome está nos trends para divulgar meu trabalho novo na música que está sensacional. Ouçam e assistam o clipe de ME DEIXA A MILHÃO porque para acompanhar o tanto de fofoca que rola, melhor trilha sonora não há, você de fato fica a milhão hahahahah, tweetou ela.

E não foi só Larissa que falou sobre as fofocas, Duda Reis, que teve um breve relacionamento com Gui Arújo um pouco antes dele ser confinado no reality A Fazenda, comentou sobre a revelações feitas pelo peão.

Ainda bem que a verdade sempre vem à tona, só que nesse caso em rede nacional, comentou ela.

Bom que relembro que existem certas coisas/pessoas que nunca vão mudar e bom que eu agradeço mais um enorme livramento na minha vida, completou ela.

Eita que essa fofoca não tem fim!