Gusttavo Lima lança clipes de 'Te Amo Cada Vez Mais' e 'Se'

22/10/2021 | 12:44



Gusttavo Lima lançou dois clipes nesta sexta-feira, 22. As canções "Te Amo Cada Vez Mais" e "Se" receberam vídeos que foram divulgados no canal do cantor no YouTube. Na quarta-feira, 20, o artista havia surpreendido os fãs ao revelar os dois projetos. "Na próxima sexta-feira, o clipe de 'Te Amo Cada Vez Mais' e 'Se' estarão disponíveis no meu canal no Youtube às 11h, escreveu o cantor na legenda de um trecho da gravação no Instagram. No dia 23 de outubro, Gusttavo Lima se apresentará no estacionamento do Estádio Serra Dourada, em Goiânia, e os ingressos já estão esgotados.

Clique aqui para assistir ao clipe de 'Te Amo Cada Vez Mais'.