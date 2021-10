Acidente na Rodovia dos Bandeirantes provoca congestionamento de 7 quilômetros

22/10/2021 | 11:01



Um acidente rodoviário na altura do km 80 da Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, provocou um enorme congestionamento nesta sexta-feira, 22, em Itupeva, interior de São Paulo. Na madrugada, uma carreta transportando nitrato de amônia tombou e acabou bloqueando duas das três faixas da pista.

Como se tratava de uma carga especial, a Polícia Rodoviária teve de esperar a chegada de técnicos da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) para poder remover o produto da pista. Pela manhã, estavam bloqueadas as faixas 2 e 3 da pista, assim como o acostamento.

Segundo a CCR AutoBAn, não houve ocorrência de vítimas no acidente, que às 9h da manhã desta sexta provocava congestionamento entre os quilômetros 73 e 80 da rodovia. Ainda de acordo com a concessionária, o acidente ocorreu às 3h30 e as causas ainda não foram reveladas.

Em nota, a Cetesb informou que o caminhão transportava 47 toneladas de nitrato de amônia. "Parte da carga ficou contida no acostamento da pista e, nas próximas horas, será iniciado o trabalho de remoção do produto e limpeza da via. Até o momento, não foi contatado contaminação de solo ou curso d'água", apontou a companhia.