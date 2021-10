Ex-marido de Cissa Guimarães comemora aniversário ao lado dos filhos que teve com a apresentadora

21/10/2021 | 15:10



O ex-marido de Cissa Magalhães passou bons momentos ao lado dos filhos que teve com a apresentadora recentemente. Paulo César Pereio comemorou seus 81 anos de idade em com um almoço em um restaurante, no qual foi acompanhado por João e Tomás, fruto de sua relação de 14 anos com a artista, além de Gabriel, que nasceu de seu terceiro casamento.

O momento foi divulgado por João Velho através das redes sociais; nas imagens, é possível ver que dois dos netos do artista também estavam presentes. Já na legenda do clique, o rapaz brincou com o sobrenome da família, Velho:

Uns mais ou menos Velhos, uns novos Velhos, e um velho Velho. Nunca mexa no chapéu de um cavalheiro. Feliz 81 anos de idade, Peréio.

Além dos três meninos, Paulo ainda é pai de Lara Velho, fruto de seu primeiro casamento com a atriz Neila Tavares. Vale lembrar que Peréio vive, atualmente, no Retiro dos Artistas, localizado no Rio de Janeiro, e chegou a publicar em suas redes sociais uma foto recebendo a vacina contra a Covid-19.