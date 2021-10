Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



21/10/2021 | 12:37



Atualizado às 13h01

O projeto que dará a dimensão física ao Parque Tecnológico de Santo André, vai sair do papel. Isso porque, a administração municipal assinou, na manhã desta quinta-feira (21), o contrato de liberação dos R$ 27 milhões para construção do Cite (Centro de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo), provenientes da Caixa Econômica Federal. O espaço integra o Parque e será instalado no antigo terreno da Rhodia Química, na Avenida dos Estados.

O espaço, que ainda vai receber mais R$ 2 milhões da administração municipal, prevê área construída de sete mil metros quadrados, com dois pavimentos que contará com espaços de exposição para eventos, apresentação e treinamentos no piso térreo e, no piso superior, o local contará com salas integradas para reuniões, apoio administrativo, coworking e outras atividades. De acordo com o prefeito da cidade, Paulo Serra (PSDB), o Cite será mais um instrumento materializado do Parque Tecnológico, com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico, geração de investimentos e a integração de forças do ecossistema de inovação do município. "Empresas e universidades serão o recheio desse projeto", destacou o chefe do Executivo.

Paulo Serra ainda lembrou que o prédio que receberá o Cite tinha grandes pendências e desafios como os problemas ambientais e documentação. "Desde 2017, tínhamos que resolver tudo isso e agora, ele (o prédio) está apto para receber todo esse investimento. O Cite faz parte de um grande pacote da cidade", completou. Agora, após a assinatura do contrato, a ideia é que o processo de licitação seja finalizado até janeiro de 2022 e, a partir daí, dar início as obras, que tem a previsão de término até o final do ano que vem.

PARQUE - O Parque Tecnológico de Santo André é uma rede de entidades representativas da sociedade, universidades, faculdades, escolas técnicas e centros de pesquisa que juntos, atuam em rede para o desenvolvimento tecnológico, promoção da inovação e competitividade na região. Hoje, integram o Parque mais de 100 empresas, 150 serviços oferecidos, além de sete mil cursos de capacitação disponíveis, através dos programas Hub da Inovação, CapacitaTech, Bureau de Serviços, ConectiCidade e Turismo Industrial e de Inovação de Santo André.

