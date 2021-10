Amapá abriga o maior parque nacional do Brasil

Redação

Do Rota de Férias



20/10/2021 | 15:50



O Parque Montanhas do Tumucumaque, maior parque nacional do Brasil e uma das maiores áreas de floresta tropical protegidas do mundo, é um bom destino para turistas que buscam contato direto com a natureza e ao ar livre. Localizado ao noroeste do Amapá, o complexo tem uma área de 4 milhões de hectares e é administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Passeio pelo maior parque nacional do Brasil

A atividade turística no parque se dá em dois polos diferentes: o Polo Amapari e o Polo Oiapoque. Para aproveitar o potencial gerado pelo pós-pandêmia, a Amapá Ecocamping, operadora especializada em produtos turísticos na região amazônica, tem vendido muitos pacotes para grupos de turistas brasileiros e estrangeiros.

O pacote oferecido pela empresa começa no Rio Amapari. O ponto de partida para a jornada é um transfer em voadeiras (embarcações de alumínio) por 80 km até o Centro Rústico de Vivência (CRV), base do Parque do Tumucumaque. Esse percurso dura em torno de seis horas. Para aliviar o cansaço, são oferecidas paradas para alimentação, banho de rio e descanso.

Durante o tour, a vivência ribeirinha permite uma tarde inteira de atividades desenvolvidas com a comunidade para apresentar o estilo de vida dos locais. Não há um itinerário fixo, o que permite que o viajante escolha entre algumas experiências como passeio de canoa ou barco, casa da farinha, casa de cana de açúcar, visita à vila do cachaço e trilha da cachoeira da Dona Antonia.

Não existem muitos hotéis ou pousadas na região. Por isso, quem opta por desbravar o Tumucumaque conta com a cortesia de famílias que adaptaram suas casas para servir de apoio logístico aos grupos que se aventuram por lá.

Outra opção de passeio é a Trilha Ecológica da Copaíba. Ela passa pelo interior da floresta preservada, que permite o conhecimento da rica diversidade arborícola, habitat natural de aves, mamíferos, répteis, fungos, cipós e várias surpresas do bioma amazônico. As espécies que mais se destacam são: maçaranduba, maparajuba, cupiúba, mandioqueira, louros, acapu, acariquara, faveiras, abiuranas, tauari e tachi.

“Já na Trilha Ecológica do Monitoramento, o foco é apreciar o passeio interpretativo pelo interior da mata para observação de tocas de animais terrestres, ninhos de pássaros e insetos autóctones. Durante o trajeto todos ficam parados em pontos estratégicos para ouvir os sons e observar o movimento da fauna. O uso de binóculos é indicado, pois maximiza a capacidade de visualização”, explica Victor Hugo Fernandes, proprietário da Amapá Ecocamping. O parque possui uma fauna que vai desde grandes carnívoros, como a onça-pintada e a suçuarana, até beija-flores multicoloridos, como o beija-flor-brilho-de-fogo. Espécies importantes, como o joão-rabudo e o papa-moscas, também podem ser encontradas no local. Entre os primatas, é possível avistar podem espécies como o macaco-de-cheiro, o macaco-prego, o cuxiú, o paraguaçu, o guariba e o macaco-aranha.

PLANEJE SUA VIAGEM

