O maior navio do mundo, Wonder of the Seas, será lançado em 2022

Redação

Do Rota de Férias



20/10/2021 | 15:50



A Royal Caribbean anunciou que o Wonder of the Seas, novo maior navio do mundo, fará a sua estreia nos Estados Unidos e na Europa em 2022. A embarcação navegará inicialmente pelo Caribe, a partir de 4 de março, zarpando de Fort Lauderdale, na Flórida. Após isto, em maio, realizará a temporada de verão no Mediterrâneo, com embarques em Barcelona (Espanha) ou Roma (Itália).

Wonder of the Seas: o maior navio do mundo

Dentre as grandes novidades do Wonder of the Seas, destaca-se um novo e inédito bairro, denominado Suite Class Neighborhood, destinado exclusivamente aos hóspedes da Royal Suite Class, que terão ainda mais conforto e exclusividade em suas experiências. O local abriga uma nova área para tomar banho de sol (com piscina, espreguiçadeiras e amplo espaço para descanso), restaurante Coastal Kitchen e Lounge das Suítes. Além disso, há a maior Ultimate Family Suite, pensada especialmente para famílias e com capacidade para até 10 hospedes.

O navio também conta com atrações como o Ultimate Abyss (maior tobogã em alto mar), FlowRider (dois simuladores de surfe), Zip Line (tirolesa com nove andares de altura) e Aquatheater (teatro a céu aberto com shows acrobáticos). Há ainda o Bionic Bar, que serve drinques tecnológicos preparados por bartenders robóticos, espaço para Laser Tag, espetáculos da Broadway, serviços exclusivos de spa e uma ampla variedade de restaurantes com gastronomia internacional.

O The Vue Bar, bar que durante o dia oferece uma vista panorâmica do oceano, no ponto mais alto do deck da piscina, é um dos atrativos inéditos da embarcação. Depois do pôr do sol, o espaço se transforma, brilhando com um caleidoscópio colorido, devido aos seus mosaicos. Para as crianças, a novidade é o Wonder Playscape, área de recreação com tema subaquático que reúne escorregadores, paredes de escalada, jogos e um mural interativo ativado por toque e quebra-cabeças.

Itinerários

O maior navio do mundo partirá de Fort Lauderdale, na Flórida, em itinerários de sete noites alternando as ilhas do Caribe Leste e Oeste, visitando destinos como Cozumel (México), Philipsburg (St. Maarten) e San Juan (Puerto Rico). Além disso, todos os roteiros passarão pela ilha privativa da Royal Caribbean, Perfect Day at Cococay, nas Bahamas.

Já na Europa, em maio, o Wonder of the Seas oferecerá opções de embarque em Barcelona ou Roma, sempre em itinerários de sete noites pelo Mediterrâneo, visitando locais como Palma de Mallorca (Espanha) e Capri (Itália).

