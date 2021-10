Praga é eleita a cidade mais bonita do mundo pela TimeOut

Redação

Praga, na República Checa, foi eleita a cidade mais bonita do mundo pela tradicional publicação Time Out, com sede em Londres e Nova York. A cidade superou as finalistas Nova York, Paris e Chicago no ranking divulgado neste ano.

A seleção foi realizada por 27 mil pessoas de todo o mundo, que elegeram a capital checa como a cidade mais bonita do mundo por meio de votos online. De acordo com a Time Out, 83% das pessoas escolheram Praga entre as demais concorrentes.

Praga: a cidade mais bonita do mundo

Muitos são os motivos que levaram Praga a ser eleita a cidade mais bonita do mundo. Entre eles estão os principais pontos turísticos da capital checa, como a Ponte Carlos e o Relógio Astronômico.

Além disso, quem viaja para a região pode apreciar as vistas deslumbrantes do Parque Letná, fazer passeios tranquilos ao longo do Rio Moldava e descobrir surpresas como o Speculum Alchemiae, laboratório alquímico do século 16 que foi recentemente descoberto ainda intacto, transformando-se na mais nova atração de Praga.

A qualidade de vida da capital checa também foi levada em consideração para que ela fosse votada como a cidade mais linda do mundo. Para os viajantes, é fácil notar essa qualidade ao relaxar na região, sobretudo em um dos muitos cafés acolhedores que se espalham por lá.

Na lista de o que conhecer em Praga, vale a pena incluir também o Castelo de Praga, a Catedral de São Vito, o Beco de Ouro, o Palácio Real e a Cidade Nova. Depois desse roteiro, você provavelmente voltará para casa com a certeza de que a capital checa é, de fato, a cidade mais linda do mundo.