Para trabalho, esporte ou lazer, brasileiro toma gosto pela bicicleta

Wilson Marini

Da APJ



21/10/2021 | 00:55



Os fabricantes de bicicleta instalados em Manaus produziram 83.766 unidades em setembro, e com isso alcançaram o melhor resultado do ano. De acordo a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), o volume é 15,9% superior às 72.293 unidades que saíram das linhas de montagem em agosto. No acumulado do ano, foram produzidas 586.536 bicicletas, alta de 26,4% na comparação com o mesmo período de 2020 (463.894 unidades). A expectativa do setor é produzir 850 mil unidades este ano.



Tecnologia avançada

As empresas têm investido em novos produtos, com lançamentos que ajudam a manter o segmento aquecido. As bicicletas produzidas no Polo Industrial de Manaus estão entre as mais tecnológicas do mundo. Com 47.978 unidades e 57,3% do volume total fabricado, a Moutain Bike liderou o ranking das categorias mais produzidas em setembro. Em segundo lugar, ficou a Urbana/Lazer (20.650 unidades e 24,7% do volume fabricado) e em terceiro, a Infanto-Juvenil (12.613 bicicletas e 15,1%).



Frase

“O brasileiro redescobriu a bicicleta. Hoje vemos muitas famílias retomarem o hábito do pedal. Há ainda aqueles que a usam para deslocamentos urbanos e como instrumento de trabalho”, diz Cyro Gazola, vice-presidente do segmento de bicicletas da Abraciclo.



Viracopos se destaca

O Aeroporto Internacional de Viracopos registrou recorde com uma alta de 48,74% no total de carga movimentada em toneladas nos primeiros nove meses de 2021 em relação ao mesmo mês de 2020. Os dados indicam que o aeroporto teve os melhores nove meses desde o início da concessão. Os resultados positivos foram alavancados por altas nos setores de importação, exportação, remessas expressas (courier) e cargas nacionais (domésticas). Entre os segmentos em destaque estão os de tecnologia, farmacêutico, químico, metalmecânico, vestuário, calçados, frutas, autopeças, automotivo, papelaria, cargas vivas, entre outros diversos produtos.



Entrada de vacinas

O terminal de Campinas também se consolida como uma das principais portas de entrada do Brasil de equipamentos e de vacinas usadas no combate à covid-19. Até o final deste ano, o aeroporto será a porta de entrada de pelo menos 200 milhões de doses de vacinas.



Confiança farmacêutica

Viracopos é responsável por receber cerca de 40% do total de carga importada pelo Brasil via aérea. Conquistou recentemente certificado internacional que credenciou o terminal a se tornar um dos principais aeroportos da América Latina a importar e exportar produtos da indústria farmacêutica.



Agronegócio bombando

As exportações do agronegócio foram de US$ 10,10 bilhões em setembro, atingindo o recorde da série histórica no mês. O valor foi 21% superior exportado em setembro de 2020. O principal setor exportador do agronegócio brasileiro foi o complexo soja, responsável por quase um terço do valor exportado no mês. As exportações do setor tiveram aumento de 50%, subindo de US$ 2,13 bilhões em setembro de 2020 para US$ 3,19 bilhões em setembro de 2021.



Logística no Interior

A Vendemmia, um dos principais operadores logísticos 4PL do Brasil, inaugurou armazém em Itapevi, Interior Paulista. A escolha da cidade foi por conta da sua localização estratégica, com fácil acesso ao Rodoanel, que possibilita acessar outras rodovias, se conectando também com o Porto de Santos e aeroportos de Guarulhos e de Viracopos. O local escolhido para o novo armazém também possibilita que a empresa atenda mais clientes da área química, tecnologia, bens de consumo e energia solar. Em uma área de 13 mil m², o armazém tem 17 docas inbound e outbound, com espaço para cerca de 15 mil posições de pallets.



Expansão

O Atacadão inaugurou sua primeira unidade em Sumaré, próximo a Americana, gerando cerca de 550 empregos diretos e indiretos. Esta é a 66ª unidade da rede no Estado, onde está presente desde 1985. A nova unidade conta com 26 checkouts e 260 vagas de estacionamento.



Educação de ponta

A Secretaria da Educação inaugurou uma unidade do Centro de Inovação da Educação Básica Paulista na Escola Estadual Francisco Euphrasio Monteiro, em Sorocaba. Será a primeira a atender a rede estadual do interior de São Paulo, tornando-se um polo de tecnologia e inovação para milhares de estudantes da rede pública. A previsão de atendimento no local chega a até 1,2 mil pessoas por dia, em vários turnos. “Os talentos precisam ser incentivados e com a tecnologia também é assim. Nós descobrimos cada vez mais meninos e meninas que gostariam de se desenvolver nessa área, por isso precisamos criar mais espaços como esse”, diz o secretário Rossieli Soares.



Caminho do Mar

A Parquetur, empresa responsável pela administração do Caminho do Mar, que tem acesso por São Bernardo do Campo ou Cubatão, iniciou a restauração de monumentos comemorativos ao centenário da Independência do Brasil (1922). No total deverão ser investidos R$ 4,2 milhões. A conclusão do restauro ocorrerá até abril de 2023.