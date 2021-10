Denunciado, Marcelo Lima pede exoneração da Secretaria de Serviços Urbanos

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



19/10/2021 | 13:08



O vice-prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (PSD), pediu exoneração do cargo de secretário de Serviços Urbanos depois de virar réu em ação proposta pelo Ministério Público no âmbito da Operação Lix, que apontou existência de esquema de irregularidade na contratação emergencial da Emparsanco para execução de serviço de coleta de lixo. O caso foi revelado nesta terça-feira (19) pelo Diário.

Em nota, o pessedista informou que solicitou ao prefeito Orlando Morando (PSDB) sua saída da pasta para cuidar de sua defesa.

A saída de Marcelo do comando da pasta foi determinada pela juíza Daniela de Carvalho Duarte, da 5ª Vara Criminal de São Bernardo, que recebeu a denúncia apresentada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) ABC, braço do MP. A acusação envolve ainda o ex-secretário adjunto do setor Mário Orsolan e os diretores Luiz Carlos Furlan e Marcelo Silva da Ponta, da Emparsanco. No entendimento do Gaeco, a manutenção do pessedista na direção da secretaria poderia atrapalhar as investigações.

Conforme o Gaeco ABC, os cinco réus agiram para encerrar o contrato, via PPP (Parceria Público-Privada), com o Consórcio SBC Resíduos Sólidos Revita e Lara, sem justificativa plausível. Com a situação, abriu-se brecha para contratação emergencial da Emparsanco. Nas contas do MP, o prejuízo ao erário foi na ordem de R$ 1,18 milhão. O Gaeco pediu, e foi atendido, o bloqueio de bens dos investigados.

Na segunda-feira, o governo Morando informou que não havia sido notificado da decisão da Justiça acerca do futuro de Marcelo Lima.