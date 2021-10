Escola estaduais voltam de forma integral em todo o Grande ABC

Da redação



As escolas estaduais de todas as cidades do Grande ABC voltaram ontem a receber 100% dos alunos matriculados, assim como havia antecipado na quinta-feira o governador João Doria (PSDB). A mesma regra vale para as unidades particulares e as cidades têm autonomia para decidir sobre a retomada das escolas municipais. Na região, Mauá e Rio Grande da Serra disseram que não têm data para o retorno integral nos colégios sob responsabilidade dos municípios.

Em Diadema, a Prefeitura autorizou a retomada de 50% dos alunos matriculados nas escolas municipais a partir de segunda-feira, dia 25. São Caetano, por sua vez, apenas informou que “algumas unidades escolares já contam com 100% da frequência presencial, mas ainda há escolas municipais com alunos em ensino remoto”. Ribeirão Pires conta com o sistema híbrido em toda a rede, exceto para crianças com idade abaixo de 2 anos, no berçário 1. A previsão é a de que elas retornam gradualmente ao ambiente físico amanhã. Santo André e São Bernardo irão seguir a orientação do Estado e todos os seus alunos retornaram ontem às aulas.

Apesar da liberação, o movimento de alunos na EE (Escola Estadual) Américo Brasiliense, que fica no Centro de Santo André – uma das maiores do Estado –, foi bastante fraco, com poucos estudantes no período vespertino. O governo do Estado não divulgou boletim com a quantidade de alunos que retornaram presencialmente para as salas.

Apesar da liberação do Estado, a maior parte das escolas da rede pública só voltará a funcionar com 100% dos alunos em sistema presencial a partir do dia 3 de novembro. Isso porque, de acordo com a Seduc (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo), 3.879 escolas, ou 75% de um total 5.130, não têm espaço físico nas salas de aulas para que haja um distanciamento mínimo de 1 metro entre os alunos, como determina decisão governo do Estado. Nessas unidades, até o próximo dia 3 – quando o distanciamento de um metro deixará de ser exigido – haverá um rodízio presencial entre os estudantes.



MÁSCARA OBRIGATÓRIA

O uso de máscaras continua exigido, assim como a higienização das mãos com álcool em gel. São exceção à obrigatoriedade da presença nas salas de aula os jovens pertencentes ao grupo de risco, com mais de 12 anos, que não tenham completado o ciclo vacinal contra Covid-19; jovens gestantes e puérperas; e crianças menores de 12 anos pertencentes ao grupo de risco para a Covid-19, para as quais não há vacina aprovada no País. da Redação