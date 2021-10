Thiago Oliveira, Amin de O Clone, afirma: Não sou ex-ator mirim

18/10/2021 | 14:10



Thiago Oliveira, 33 anos de idade, que interpretou o Amin, da novela O Clone, da TV Globo, trabalha como cineasta atualmente e está fora da emissora desde 2011 - quando atuou em Araguaia, o ator revelou o seu desejo de voltar para as telinhas e rejeita rótulos.

- Não sou ex-ator ou ator mirim. Continuo sendo ator e tenho sentido vontade de fazer novos trabalhos nesta área. E isso é fundamental para a minha carreira como diretor. Quando eu estou no set com o elenco, consigo entender o que eles querem de uma forma mais clara, porque já estive do outro lado, disse Thiago em entrevista para a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

E, com a reprise da trama de Glória Perez, no Vale a Pena Ver de Novo, o artista já está se preparando para receber o carinho do público na web.

- É uma novela que está sendo constantemente reprisada não só no Brasil. Ela passa no mundo inteiro.

- Então, até hoje eu recebo mensagens dos mais variados países. Eu não sou muito ativo no Instagram, mas tento responder todas as mensagens. Quando elas vêm em russo ou árabe, peço ajuda ao tradutor, contou.