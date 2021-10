Luiza Possi anuncia nascimento do segundo filho

18/10/2021 | 09:52



Luiza Possi é mamãe outra vez! Na noite do dia 17 de outubro, a cantora anunciou nas redes sociais a chegada de Matteo, fruto da relação com Cris Gomes. Os dois já são pais de Lucca.

Nasceu meu doce Matteo. Tão esperto, tão querido, tão perto de mim. Nasceu de parto normal, está agora nos meus braços e abraços. Vida longa ao meu pequeno. Obrigada a todos que vibraram por nós! Funcionou! Amém. Muito amor por aqui, escreveu a artista, divulgando uma foto logo após o parto e também um vídeo em que aparece agarrada ao bebê.

Na publicação, ela ainda agradeceu a equipe médica e falou sobre o parto:

Fabi Garcia, minha obstetra, Bianca Rocha minha obstetriz e Ana Regina, minha doula. Sem vocês nada disso seria possível. Ontem à noite vim para o Rede D'or, coloquei um balão uterino e passei 12 horas com ele. Depois veio a ocitocina, e contrações das 10 da manhã até o nascimento as 18h41! Meu anestesista Ticiano e amigo de longa data ajudou muito nesse processo e eu senti a dor e a delícia de um parto normal maravilhoso! Que benção! Meu amado companheiro esteve comigo todo o tempo, Cris Gomes, meu grande amor! Eu te amo demais! E a Vovó Guigui, Zizi Possi, ficou com o Lucca dando uma super força inenarrável. Foi mágico!.