A Santo André da Ausa. A Santo André da Exposição Clipper

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



18/10/2021 | 08:35



Numa conjugação entre ‘O Universitário’ e os jornalões da época, Memória passeia pelo ano de 1956, quando bastava ‘ser um rapaz direito para ter crédito na Exposição’

Definitivamente, em 1956, Santo André estava no mapa comercial paulista, graças aos grandes magazines que aqui abriam

suas filiais. Caso da Exposição, não muito longe da sede da Associação dos Universitários de Santo André, a Ausa, na Rua Coronel Oliveira Lima. E a Exposição era um dos anunciantes de O Universitário, cuja coleção inicial foi guardada pelo

advogado e jornalista Admar Mendes de Campos. E em abril de 1956, O Universitário falava de rádio e TV.

“Ser jornalista é ser independente; é ser justo e imparcial; e não pactuar com nenhum dos desmandos atuais. Ser jornalista é ter nojo de tudo quanto afete a sociedade, é ter coragem de dizer a verdade, até mesmo diante de quem quer que seja”, ensinava Antonio Manieri naquele número de O Universitário.

Manieri era um dos diretores da ZYR-73, Rádio Clube de Santo André, que em 1956 reestruturava a sua programação artística. Seu lema: “Nós somos o que somos e não aquilo que desejam que sejamos”.

Hoje, a pioneira RádioClube de Santo André opera diretamente da Avenida Paulista, com o nome de Rádio Trianon. Quem permanece fiel a Santo André éaZYR-82, Rádio Emissora ABC, que em 1956 tinha Cezar de Oliveira como diretor-geral.

Seu slogan: “A Voz do Triângulo Industrial Paulista”.

Hoje um dos programas da Rádio ABC é o Canta Itália, produzido e apresentado por Marquitho Riotto. Em 1956, uma das atra-

ções da ABC era o programa Ecos da Itália, às 12h30, diariamente, assim descrito pelo O Universitário: “programa romântico

de música italiana, bastante ouvido, original e genuíno”.

Em 18 de outubro de...

1901 – Da Agência Navas: Madrid, 18. Foram detidos pela polícia desta Capital vários indivíduos suspeitos de

anarquismo. Dois são procedentes de Sevilha.

1921 – Tramitava no Congresso Nacional projeto para regulamentar o exercício da profissão de engenheiro. Suíça, Genebra, 18 – Em referendum sobre o voto feminino, 13 mil eleitores votaram contra a proposta e 6.000 a favor.

1916 – Circula o segundo número da Revista de São Bernardo.

1934 – Criado o distrito de paz de Mauá.

1931 – Morre Thomas Edison, o inventor da lâmpada elétrica.

1976 – Concluída a obra de canalização do Córrego Carapetuba, sob os trilhos da estrada de ferro, no Centro de Santo André.

1986 – Operários da Ford, em São Bernardo, suspendem a Operação Cambalacho.

1991 – Notícias publicadas pelo Diário: Manchete – Fracassa ato contra venda da Usiminas. PT e CUT reúnem apenas 300 pessoas em Belo Horizonte contra a medida.

Em Campo Grande, papa João Paulo II prega a revitalização da instituição família e condena o aborto.

Em Santo André, Ocara Clube aceita assumir o voleibol feminino da cidade.

Em São Bernardo, a apresentação de Peppino di Capri no Restaurante São Judas Tadeu.

Hoje

Dia do Estivador

Dia do Médico. Data escolhida em referência ao

Dia de São Lucas, o santo padroeiro da Medicina e de vários profissionais, entre eles o pintor

Dia do Pintor

Santos do dia

Lucas conhecia os evangelhos de Mateus e Marcos quando começou a escrever o seu, antes do ano 70. Julgava que ao primeiro faltava uma certa ordem no desenvolvimento dos fatos e considerava o segundo por demais conciso. Como diligente estudioso, Lucas, depois de ter documentado escrupulosamente as notícias da vida de Jesus “desde o início”, quis narrá-la novamente de forma ordenada, de modo que os fatos e ensinamentos progredissem ‘pari passu’ como a realidade.

Deu prova da mesma agradável fluência narrativa também na redação dos Atos dos Apóstolos.

Municípios Brasileiros

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Pontal, elevado a município em 1935, quando se separa de Sertãozinho.

Dois municípios do Sergipe aniversariam em 18 de outubro: Feira Nova e Neópolis.